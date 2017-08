Slik reagerer Ottervik på Opoku-perm

Saken oppdateres.

- Det er bare å gratulere Hilde med et fantastisk jobbtilbud. Dette må både vi, og ikke minst hun, være beæret over, sier Rita Ottervik.

Bestemmes 31.august

Beskjeden fikk hun fredag formiddag, og ordføreren var klar i sin tale til Opoku som nå blir spesialrådgiver for FN's bærekraftsmål i Ghana.

- Selvsagt skal hun takke ja. Dette er en strålende jobbmulighet hun bare må gripe. Og jeg sa til henne at hun ikke skal ha dårlig samvittighet for praktiske utfordringer knyttet til hvem som skal overta, sier Ottervik.

- Hvem skal overta?

- Det bestemmer bystyret 31.august. Frem til da må det avklares. Jeg vil ikke forskuttere noe som helst, og jeg vil ikke peke på noen heller. Det er for tidlig, og jeg har ikke snakket med andre enn Ola Lund Renolen og Hilde selv, sier Ottervik til Adresseavisen ved 16.30-tiden.

Større åpenhet

I sommer gikk Opoku ut sammen med Høyre-toppen Ingrid Skjøtskift og uttalte at Trondheim-politikken trengte større åpenhet. Sammen skrev de en kronikk som skapte sterke reaksjoner. Ordfører Ottervik tok også et hardt oppgjør med sin egen varaordfører og krevde svar på om De Grønne fremdeles ville være en del av storkoalisjonen i Trondheim. Etter et oppvaskmøte på ordførerens kontor forsikret alle parter at de ønsket å fortsette samarbeidet.

- Hjerte for Trondheim

- Tror du Opoku hadde denne jobben i tankene da hun skrev kronikken?

- Det vet jeg ikke noe om, og det har heller ikke slått meg. Jeg vet at Hilde har stort engasjement for Trondheim, og er opptatt av byens beste, så hun kommer helt sikkert tilbake, sier Ottervik.