Ferske BI-studenter immatrikulert: - Det blir nok en del uteliv i starten

Over 600 nye studenter ved Handelhøyskolen BI var mandag formiddagen samlet på Clarion Hotel og Congress Trondheim. Førsteårsstudentene lyttet til rektors, studiesjefs og direktørs formaninger om å være flittige studenter, men samtidig om å nyte studenttilværelsen i den trønderske hovedstaden. Den siste oppfordringen har i hvert fall Hannah Årstein (20), Andrea Henriksen (20) og Susanne Skøld (20) planer om å følge de to kommende ukene.

- Det blir nok en del uteliv i starten. Vi vet at det ofte er slik man treffer nye folk og får seg venner som student, og det er absolutt det viktigste i fadderuka, sier Skøld.

Ny og større by

Alle de tre jentene er vokst opp i Narvik. Hjembyens begrensede nattklubbtilbud gjør iveren etter å teste ut nattlivet i Trondheim stor.

- På en liten plass som Narvik kjenner alle hverandre. Går man ut på byen møter man alltid på de samme fjesene. Derfor blir det veldig spennende å dra ut her. De fleste er jo i samme situasjon og ønsker å treffe nye folk, sier Henriksen.

- Men vi skal klare å styre oss, selv om det er to uker med fadderuke. Hvis jeg har bestemt meg for å slutte å feste klokka 11 på kvelden, så gjør jeg det, sier Skøld.

Godt rykte

Selv om narviksgjengen ikke har bodd i Trondheim før, er de ikke helt uvitende om byen.

- Søskenbarnet mitt har studert her, og derfra har jeg bare fått høre positive ting. Selv synes jeg det fine med Trondheim er at det oppleves som en storby, samtidig som den ikke er så overveldende som Oslo kan være, sier Årstein.

Og på den korte tiden de ferske BI-studentene har oppholdt seg i sin nye studieby, har de fått bekreftet det gode ryktet.

- Jeg har bare vært her i tre dager, men allerede merker jeg at trøndere er veldig imøtekommende. Folk er inkluderende og hilser på fremmede. Slikt er vi ikke så vant til, sier Årstein.

Selv om jentegjengen sier det sosiale aspektet vil ha førsteprioritet innledningsvis i studietiden, ser de frem til å gå i gang med selve studeringen.

- Jeg gleder meg til undervisning og skolearbeid. Her kan vi få mye god erfaring som blir viktig å ta med seg videre i arbeidslivet. Også kan vi ta hele tredjeåret i utlandet, som var en av grunnene til at jeg søkte meg hit, sier Henriksen.

Fikk rare blikk

Som BI-student i Trondheim er man i klart mindretall i forhold til de mange NTNU-studentene. Selv før hun formelt ble BI'er, fikk Skøld oppleve at det eksisterer et skille mellom de ulike utdanningsinstitusjonene i byen.

- Jeg var ute sammen med en venninne i helgen, og da møtte vi noen studenter ved NTNU. Jeg fortalte dem at jeg skal studere på BI, og da så de rart på meg og ga meg noen kommentarer. Det var nok delvis ment som en spøk, men vi vet at mange har et inntrykk av at BI-studenter er nesevise og overlegne. Vi får prøve å vise dem at det ikke stemmer.

Campus fra neste år

BI var den eneste av utdanningsinstitusjonene i Trøndelag som gjennomførte sin immatrikulering mandag. NTNU, Nord Universitet og Høyskolen Kristiania arrangerer sin immatrikulering onsdag, mens Dronning Mauds Minne Høgskole avholder sin torsdag.

- BI nasjonalt har en samkjøringsplan, så vi avholder vår immatrikulering samtidig som Bergen og Stavanger, sier Tonje Heggum, markedsansvarlig ved Handelshøyskolen BI campus Trondheim og koordinator for immatrikuleringen i Trondheim.

- Vi gjennomfører immatrikuleringen på hotell fordi det ikke er plass på vårt campus til å samle alle nye studenter i samme rom. Vi har pleid å ha hatt det på Nidelven, men nå er vi blitt så store at vi har måttet skifte lokaler.

Fra neste år vil det derimot trolig være samling på campus som gjelder.

- Da har vi nytt campus klart, og vi gleder oss til å kunne arrangere immatrikuleringer der fremover.

«Fag-før-fest»

Heggum sier det ikke er tilfeldig at BI arrangerer immatrikulering på hotell.

- Vi ønsker at det skal være litt formelt, for dette er jo en høytidelig markering. Samtidig er det en flott mulighet for oss til å samle studentene våre og snakke med dem før fadderuka tar over.

Koordinatoren sier BI følger et «fag-før-fest»-prinsipp.

- I løpet av mandagen og tirsdagen får studentene møte foreleserne og de blir gitt faglig og administrativ informasjon, slik at de er forberedt på tiden som kommer etter fadderukens festligheter.

Ifølge Asgeir Opland, direktør ved Handelshøyskolen BI Campus Trondheim, skal rundt 60 prosent av de over 600 immatrikulerte studentene studere ved de økonomiske og administrative linjene. De resterende 40 prosentene skal studere innen markedsøkonomiske fagretninger.