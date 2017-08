Fryktet for livet da de ble ranet av maskerte menn

Rekdal om Rosenborgs pengebruk: - Det er fare for at vi får en kraftig RBK-dominans igjen

Den 24 år gamle mannen er nå av Sør-Trøndelag tingrett dømt til fengsel i to år og fire måneder for grovt ran. En 33 år gammel mann er dømt til fengsel i ett år og fem måneder for medvirkning til ranet.

Begge ranerne var iført masker under ranet av ungdommene som var i alderen 16-17 år. Det var natt til 25. mai i år at de fire ungdommene ble overfalt og robbet i en gapahuk ved Nardo skole i Trondheim.

Erkjente straffskyld

Dommen sier at 24-åringen truet guttene med kniv, skallet til den ene av guttene og tok kvelertak på en annen. Han skal også ha holdt kniven mot halsen til en tredje av de fire ungdommene. De fire ungdommene måtte gi fra seg mobiltelefoner, koder til disse , bankkort og skolebevis.

24-åringen hadde en betinget dom fra august i fjor. Han var også tiltalt for et annet ran begått i september i fjor og ble dømt til to år og fire måneders fengsel. Han har erkjente straffskyld for begge ranene.

33-åringen erkjente ikke straffskyld, men ble dømt til ett år og fem måneders fengsel. De to som utførte ranet må i tillegg betale oppreisning på 50 000 kroner til hver av de fire ungdommene.

Hetter og masker

Ifølge dommen hadde de fire guttene hadde vært på fotballbanen ved Nardo skole da de bestemte seg for å gå til gapahuken ved skolen. De satt der og snakket da de to mennene kom syklende. Begge hadde på seg hetter, og 33-åringen bar i tillegg maske som dekket nese og munn. Etter hvert tok også 24-åringen på seg en heldekkende hvit maske. De ba om å få mobiltelefonene til ungdommene. 24-åringen samlet dem inn og overleverte dem til 33-åringen.

Butterfly-kniv

Da de ba om å få kodene til telefonene nektet først ungdommene. Da skal 24-åringen ha trukket en såkalt butterfly-kniv (kniv som kan foldes inn i håndtaket) og holdt denne mot halsen til en av ungdommene. Han fikk da koden. Deretter tok han halsgrep på en av de andre ungdommene og hadde kniven i den andre hånden. 24-åringen fikk da en oppfordring fra den medtiltalte om å gi seg. Denne oppfordringen fulgte han. Under ranet, som skal ha pågått i 10-15 minutter, skal 24-åringen også ha skallet til en tredje av ungdommene. Han skal også ha opplyst at han hadde sprøytespisser i lomma.

Etter ranet overnattet 24-åringen hos 33-åringen. Etter at de to var pågrepet 30.-31. mai ransaket politiet leiligheten til 33-åringen. Der fant politiet deler av ransutbyttet i tillegg til flere butterflykniver og masker.

Kniv mot hovedpulsåren

Retten har kommet frem til at ranet er å anse som en trusselhandling som var egnet til å skape alvorlig frykt hos de fornærmede og at bruke av vold ville finne sted dersom de ikke gjorde som de ble bedt om:

«Retten har foretatt en helhetsvurdering av hendelsesforløpet og har ved avgjørelsen særlig lagt vekt på at det ble truet med kniv under ranet og at kniven ble holdt mot fornærmedes hovedpulsåre. Det er også lagt vekt på at (den domfeltes navn) holdt kniven mot hovedpulsåren samtidig som han var ruset og aggressiv. Det er videre lagt vekt på at ranet fant sted over relativt lang tid, 10-15 minutter, ved bruk av skremmende masker, og av to voksne menn mot fire mindreårige gutter på et skoleområde og lekeområde for barn hvor de har krav på å føle seg trygge. Det er også lagt vekt på at det ble benyttet halsgrep slik at den ene av de fornærmede fikk problemer med å puste. Til sist er det lagt vekt på at ranet fant sted mens de fornærmede var inne i en gapahuk og med det hadde små muligheter til å flykte i samlet flokk fra ransmennene som stod i front.»

Frykt under og etter ranet

I etterkant av ranet har de fire ungdommene vært bekymret for hva ranerne kunne finne ut om dem i og med at de hadde telefonene og tilgang på deres sosiale medier. I tillegg til frykten under selve ranet har ungdommene også fått reaksjoner i etterkant. Den ene av dem har ifølge dommen slitt med søvnproblemer og opplever hjertebank.

«Selv om de fornærmede ble utsatt for ulik voldsbruk så var de alle vitner til samme hendelse og til det vennene ble utsatt for. De opplevde også felles frykt både under og etter ranet.» heter det i dommen.

Til fradrag i dommen kommer 105 dager varetekt for 24-åringen og seks dager varetekt for 33-åringen.