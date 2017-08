- Foreldre som kjører barna utgjør en betydelig del av den økte risikoen på skoleveiene

Hoseth signerte for Kristiansund

Den norske OL-helten slanker vekk syv kilo på få dager. – Dette er ikke noe man anbefaler for folk flest

Bakenga klar for Tromsø

Det er umulig å være uberørt av Per Fugellis siste budskap til oss

Så ofte mener sjefen at RBK bør gå til Europa

Mann omkom under skogsarbeid i Harstad

Saken oppdateres.

I en kontroll i 30-sonen ved Åsheim skole og i Søbstadveien på Heimdal tirsdag formiddag skrev politiet ut ni forenklede forelegg for fartsovertredelser.

Aksjon skolevei 2017 i gang

Høyest målte hastighet var 52 kilometer i timen. I tillegg skrev de ut fire forenklede forelegg for bruk av mobil og tre gebyr for manglende beltebruk.

- Vi er allerede i gang med Aksjon skolevei 2017, og vil ha daglige kontroller ved skolene i Heimdal-området fremover. Vi er opptatt av at de som nå starter på skolen skal oppleve at det er trygt å ferdes i trafikken. De har nok å tenke på. De bør slippe å gå rundt og være redd for å bli påkjørt også, sier operativ leder ved Heimdal politistasjon, Ketil Stene.

LES OGSÅ: Nesten hundre sjåfører kjørte for fort ved skoler i Trondheim

Mobilbruk bekymrer

Når det gjelder tirsdagens kontroll er ikke Stene så rystet over fartsnivået. Mobilbruken bekymrer ham mer.

- Folk sitter og fikler med mobilen og fokuset tas bort fra veien og andre trafikanter. Dette ser vi stadig oftere og tirsdag fikk vi på langt nær tatt alle sjåførene som syndet mot dette, sier Stene.

- En jobb vi aldri blir ferdig med

Mandag er det skolestart for alle elever i trondheimsskolene. Også ved Sentrum politistasjon opplyser de at trafikkontrollene de neste ukene vil være konsentrert om skoleveier.

- Vi setter på litt ekstra ressurser og vi vil dreie det meste av fokuset mot skolestarten. Hvert år er det nye kull med elever og nye kull med foreldre. Folk har dessuten lett for å glemme, så dette er en jobb vi aldri blir ferdig med, sier politioverbetjent Håvard Tømmervold.

LES OGSÅ: Nå skal Roan-barna få trygg skolevei

- Foreldre som kjører øker risikoen

Politiet ønsker at flest mulig foreldre går eller sykler sammen med barna til skolen. De som kjører bil er med på å øke risikoen for at det skjer ulykker.

- Det viser seg år etter år at foreldrene utgjør en betydelig del av den økte risikoen på skoleveiene. Noen kjører selvfølgelig fordi de må, men mange kjører fordi de kan. Det finnes også foreldre med dårlig kjøreadferd, de utgjør jo et gjennomsnitt av befolkningen. Vi kan ikke nekte noen å kjøre til og fra skolen, men færre biler vil gjøre skoleveien tryggere for de små, sier Tømmervold.

Han håper trafikantene omstiller seg og tar ekstra hensyn i tida fremover.

- Nå har det vært stille og rolig på og rundt skolene i flere måneder. På mandag blir det plutselig et yrende liv. Vi skal prøve så godt vi kan å være synlige i skoleområdene i Trondheim, så håper vi folk ser poenget med at vi er der, sier politiførstebetjenten.