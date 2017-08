Venner og familie leter etter savnet student

Hoseth signerte for Kristiansund

Saken oppdateres.

Politiet leter fortsatt etter den savnede 20-åringen etter at han forsvant natt til tirsdag.

- Vi vil gjerne ha opplysninger fra folk som kan ha sett den savnede, sa krimvaktleder Geir Langås ved Sentrum politistasjon onsdag.

Onsdag kveld opplyser Krimvakta ved Sentrum politistasjon i Trondheim at de fortsatt leter etter studenten. Politiet har innhentet trafikkdata for å spore den savnedes mobil, og jobber med å hente videoer fra overvåkningskameraer i området.

Flere samlet seg

Et 20-talls antall mennesker, blant dem venner, familie og frivillige, har lett etter 20-åringen onsdag. Letingen har pågått siden onsdag formiddag. Onsdag kveld hadde et sted mellom 20 og 30 personer samlet seg ved Leutenhaven for å lete etter den savnede studenten. De er delt opp i grupper som leter på forskjellige steder i Midtbyen.

En kompisgjeng som er med på letingen var sammen med studenten tidligere på kvelden før han forsvant natt til tirsdag.

- Vi ble kontaktet av søsteren en time etter han skulle ha vært hjemme med spørsmål om vi hadde sett han. Allerede da begynte vi å se etter han i byen uten å finne ham. Vi er overrasket over det som har skjedd, forteller kompisgjengen.

Lett flere steder

Ifølge en i familien til den savnede har de lett i Elgesetergate, Klæbuveien og andre parallelle gater, opp mot Prinsenkrysset og i retning Lerkendal. Onsdag kveld fortsetter letingen i Midtbyen og mot Solsiden, samt andre steder der 20-åringen kan ha befunnet seg da han forsvant.

Leteaksjonen koordineres via en event på Facebook.

Sendte melding

Studenten ble sist sett natt til tirsdag, da han forlot utestedet The Mint i Trondheim. Like før 01.00 sendte han melding til søsteren at han befant seg ved Elgeseter bru, på vei hjem.

Han var kledd i en mørkegrønn bomberjakke, rød sid t-skjorte, svart adidas-cap og blå dongeribukser, opplyste politiet onsdag.