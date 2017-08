Flere veier i Midtbyen blir stengt i helgen

Saken oppdateres.

Pstereo begynner torsdag, etterfulgt av Toppidrettsveka som går av stabelen her i byen fredag og lørdag. I perioden fram mot søndag er det flere veier og parkeringer i Midtbyen som vil bli stengt for trafikk (se liste lenger ned i saken).

For fotgjengere som skal til Pstereo elller sentrum, eller bare skal være tilskuere under Toppidrettsveka, kan skirenn i gatene by på logistikkutfordringer. Midtbyen management har laget et kart med anbefalt rute for disse.

Anbefalingen for de som kommer fra Øvre Bakklandet er å benytte venstre side av veien der løypetraseen går. Skal man videre til sentrum via Kjøpmannsgata fra Gamle Bybro, anbefales det å ta snarveien under nevnte bro framfor å forsøke å krysse løypa. Kommer man derimot fra Torget, er det anbefalt å holde seg på høyre fortau nedover Munkegata mot Nidarosdomen.

Skal man mot Kalvskinnet, Ila eller andre steder i sentrum vest under konkurransene, vil publikum og fotgjengere kunne slippes puljevis gjennom Munkegata via Erling Skakkes gate.

Disse gatene blir helt eller delvis avstengt hele helga:

Munkegata og Kongens gate: Trafikken stenges av i rulleskitraseen. Det betyr at Munkegata og Kongens gate blir stengt for all biltrafikk mellom 08.00 og 20.00 på fredag, og mellom 08.00 og 19.00 på lørdag. I denne perioden vil kjørende fra Kjøpmannsgata kunne krysse Munkegata puljevis gjennom Erling Skakkes gate.

Bispegata: Stengt for inn- og utkjøring til Prinsens gate på Dom-siden hele helga.

St. Jørgensveita: Stengt for inn- og utkjøring til Bispegata hele helga.

Disse gatene stenges av i korte perioder:

Munkegata, Bispegata, Kristianstensbakken, Tyholtveien og Blussuvollsbakken: Gatene langs løypetraseen til Kvilhaugen Opp blir sterkt regulert i perioden 12.45 til 13.30 på lørdag.

Tinghusgata: Stengt under Jaktstartløpene, i perioden 15.45 til 17.45 på lørdag.

Andre gater som stenges på Bakklandet og Singsaker: Jaktstartløypa går fra Torvet, ned Munkegata mot Nidarosdomen, Bispegata til Gamle bybro og opp Brubakken og Kristianstenbakken, ned Neufeldts gate til Vollabakken, langs Bakklandet og tilbake over Gamle Bybro, Munkegata og til Torvet. Disse stenges for all trafikk under løpene 15.45 til 17.45.

Disse parkeringsplassene stenges mellom torsdag til søndag:

Schultzgate/Munkhaugveita blir stengt for parkering fra torsdag 22.00 til lørdag 23.00.

Bispegata (mellom Munkegata og Kjøpmannsgata) blir stengt for parkering fra lørdag 12.00 til søndag 20.00.

Munkegata blir stengt for parkering fra torsdag 12.00 til lørdag 21.00.

Kongens gate (p-plassene fra Torget til krysset Nordre gate) blir stengt for parkering fra torsdag 13.00 til lørdag 21.00.

Kongens gate (p-plassene fra krysset Prinsens gate til krysset Vår Frues gate) blir stengt for parkering fra torsdag 21.00 til lørdag 21.00.

Blussuvollsbakken blir stengt for parkering lørdag fra 08.00 til 14.00.

I tillegg blir parkering langs løypetraseene (Øvre Bakklandet, Vollabakken, Singsakerbakken, Brubakken, Kristianstenbakken, Tyholtveien, Neufeldts gate) stengt i tidsrommet lørdag 08.00 til 14.00.