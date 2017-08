Politiet flytter og utvider søket etter savnet BI-student

Under en middag konfronterte Brende sin russiske kollega Lavrov: - Det er rett og slett ikke troverdig at dere er bekymret

Norske Andreas var nest best i verden i første Fantasy-runde. Her er hans beste tips før helgens kamper

Vil ha slutt på at rådmannen svarer for Ottervik

Vil ha slutt på at rådmannen svarer for Ottervik

Saken oppdateres.

Den savnede Stavanger-studenten har nå vært borte i tre og et halvt døgn, uten å ha gitt lyd fra seg. Natt til tirsdag forlot han et fadderarrangement ved utestedet The Mint. Politiet har sikret seg en overvåkningsvideo fra stedet, som viser den savnede utenfor utestedet. Dette er så langt det siste bildet av den unge mannen fra Stavanger, som gikk fra stedet alene ca. klokken 00.43.

LES OGSÅ: Her er det siste bildet av den savnede BI-studenten

Flytter søket

Adresseavisen skrev onsdag at studenten klokken 00.48 denne natten sendte en Facebook-messengermelding til søsteren sin om at han var på vei hjem til deres felles leilighet litt utenfor Trondheim sentrum. Like etterpå kom det en melding om at han var ved Elgeseter bru. Telefonen ble senere på natten avslått. Han kom ikke hjem og ble noe senere meldt savnet.

Politiet har i forbindelse med etterforskningen jobbet med å undersøke trafikkdata knyttet til 20-åringens mobiltelefon. Basestasjonene telefonen har slått inn på i Trondheim kan si litt om hvilken rute han gikk etter å ha forlatt utestedet. Politiet søkte etter studenten med hunder torsdag. De opplysningene politiet nå sitter på, gjør at de fredag flytter letingen lenger vest.

- Det søkes i og ved Nidelva i området Stavne, Ila, Osloveien og Nidarø, sier Arve Vagnild, som er politiets etterforskningsleder på saken.

- Og bakgrunnen for at søket utvides skyldes de basestasjonene telefonen til savnede har slått inn på?

- Ja, vi har fått inn basestasjonstreff som indikerer et større område enn det vi først antok, sier Vagnild.

LES OGSÅ: Hørte lyder da de ringte savnet students mobil

Basestasjon på Lerkendal

Blant annet har telefonen til studenten slått inn på en basestasjon på Lerkendal.

- Kan hans mobil være registrert av basestasjonen på Lerkendal, selv om han har stått ved Elgeseter bru?

- I teorien kan det ha skjedd, men fordi dette bare er en teori, så har vi utvidet søket til dit vi er nå, sier Vagnild.

- Mistenker dere at noe kriminelt har skjedd med den savnede?

- Vi jobber etter hypoteser og ingen er lukket. Etter hvert som opplysningene kommer inn kan vi eventuelt lukke disse og satse på andre, sier han.

Politiet jobber også intensivt med å innhente eventuelle overvåkningsvideoer som kan si noe mer nøyaktig om hvor studenten har gått og om han har gått sammen med noen.

LES OGSÅ: Venner og familie leter etter savnet student

Brannvesenet leter

Røde Kors bidrar nå med mannskap i letingen. I tillegg bistår Trondheim brann- og redningstjeneste med båt og dykkere.

- Vi startet overflatesøk kl. 10.00. Vi jobber oss fra utløpet av elva og opp mot Stavne. Det blir også gjort søk rundt alle båter og utlegg langs elva og oppover så langt det går, sier vaktleder Frank Hansen ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag.

I en pressemelding fredag formiddag skriver politiet at de «holder alle muligheter åpne, men ønsker at de som kan ha observert noe, også i området på vei fra Midtbyen via Ila til området Marienborg eller Øya til Stavne bru, tar kontakt på 02800».