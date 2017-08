Politiet i Trondheim ønsker kontakt med denne personen

Saken oppdateres.

Politiet i Trondheim publiserte torsdag kveld et innlegg på Facebook, hvor de opplyser at de ønsker å komme i kontakt med et vitne i forbindelse med etterforskningen av en straffesak.

Et bilde ble vedlagt innlegget, og det er personen med mørk t-skjorte politiet ønsker å komme i kontakt med. Personen skal ha forlatt utestedet Downtown i Trondheim natt til søndag klokken 02.12.

Politiet presiserer at personen ikke er mistenkt for å ha begått noe straffbart, men kan ha gjort observasjoner som belyser straffesaken.

Ikke skjedd inne på Downtown

- Jeg ønsker ikke å gå ut med detaljer vedrørende straffesaken på nåværende tidspunkt, men vi ønsker altså å komme i kontakt med denne personen fordi vi håper han har gjort noen observasjoner som kan ha relevans for saken, sier John Ola Volden, etterforskningsleder ved Trondheim politistasjon.

Ifølge Volden har hendelsen som etterforskes ikke funnet sted inne på Downtown.

Ingen tips foreløpig

Volden sier politiet foreløpig ikke har fått inn tips til saken. Han ønsker å understreke at den avbildede personens kun har status i som vitne saken.

Politiet ber tipsere ringe telefonnummer 73 48 94 00.

Denne saken har for øvrig ingen sammenheng med det pågående søket etter den savnede BI-studenten.