- Føler meg kompetent for oppgaven

Saken oppdateres.

Etter gruppemøte i storkoalisjonen i Trondheim mandag formiddag er det klart, som Adresseavisen skrev søndag, at Ola Lund Renolen (MDG) blir varaordfører i Trondheim det neste året. Han tar plassen til Hilde Opoku som tar permisjon i ett år for å bli spesialrådgiver for FNs bærekraftsmål i Ghana.

- Fra vi fikk beskjeden i sommer om at Hilde fikk den fantastiske jobben i Ghana, var kommunalråd det mest sannsynlige. Men den siste tiden har jeg brukt til å kjenne på tanken om varaordfører også er rett. Jeg kom frem til et ja, og det er en unik mulighet til å videreføre det prosjektet Hilde har startet med det grønne skiftet. Det er en oppgave jeg går til med ærefrykt og pågangsmot, sier Renolen til Adresseavisen.

Klokken 11.00 mandag formiddag startet møtet, og etter 30 minutter var det klart og full enighet om at Renolen skulle bli varaordfører.

LES OGSÅ: Slik reagerer Ottervik på Opokus nye jobb

- Rette egenskaper

Ordfører Rita Ottervik er fornøyd med at MDG og Renolen sa ja.

- Ola har de egenskaper som trengs for å være varaordfører. Han er både tydelig og samlende. Det er ingen tvil om at han vil være en ressurs for sentrum-venstrepartiene fremover, sier Rita Ottervik.

Det var fredag for halvannen uke det ble kjent at Opoku at søkte permisjon. Da ble det sagt at MDG ikke ville ta varaordfører-rollen.

- Siden folkene i vår gruppe ikke har tilstrekkelig erfaring til et slikt politisk verv, har jeg sagt at det må bli opp til samarbeidspartiene å avgjøre dette. Så er det partikollega Ola Lund Renolen som tar over min plass i formannskapet, sa Opoku den gang.

LES OGSÅ: Han vil bli varaordfører, men det er et lite men

Diskutert løsninger

Men utover uken har ting endret seg. Blant annet har ordfører Rita Ottervik forespurt MDG og Renolen om å tenke seg om, og avklare om han vil eller ikke.

- Hva skjedde?

- Det har vært en prosess, og vi har diskutert. Hilde startet prosjektet, og jeg vil gjerne videreføre det. Samtidig har jeg fått så mange positive tilbakemeldinger som gjør at jeg føler meg kompetent til oppgaven, sier Renolen.

Han har permisjon i jobben som filmsjef i Kosmorama for å ta doktorgrad. Nå må han ta seg en pause fra den oppgaven også.

- Jeg tror det er fem forskjellige aktører jeg har måttet avklart med før jeg sa ja. Og det har gått fint, sier han.