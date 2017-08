Rosenborg skole uten strøm og nett etter hærverk

Her er det viktigste du trenger å vite når du skal stemme ved årets valg

Dopingtoppene åpner for å endre regelverket etter Johaug-dommen

Her er Trøndelags nye redningsskøyte

19-åring siktet for kjøring i påvirket tilstand

Her er Trøndelags nye redningsskøyte

Saken oppdateres.

Deler av skolebygget var avstengt, og elever og administrasjon var uten nett store deler av skoledagen onsdag. Årsaken er at uvedkommende hadde fjernet vannlåsen fra to vasker i bygget, og vannet har dermed fått renne fritt over flere timer.

- Vannet rant ned fra 3. helt ned til 1. etasje, og slo ut tre sikringsskap, forteller driftssjef Torbjørn Thoresen i Trondheim eiendom.

Skadene ble oppdaget klokken 02 natt til onsdag, da Securitas fikk en feilmelding om at dørene i bygget var åpne. Det viste seg å skyldes en kortsluttet dør-automat, og ved inspeksjon ble vannet oppdaget. Brannvesenet rykket ut sammen med et skadebegrensningsfirma og var på skolen rundt 02.30. Thoresen hadde beredskapsvakt og ankom en time senere, vaktmester ble også varslet.

I 07-tiden var strømmen tilbake i det meste av elev- og administrasjonsarealer, i tillegg var brannsystemene i orden. Skoleledelsen besluttet derfor at undervisningen skulle gå som vanlig.

Ingen har meldt seg

- Dette må ha skjedd etter at skole- og arbeidsdagen var slutt tirsdag, sier Marte Moe Lysaker, fungerende rektor ved Rosenborg skole.

Hun ønsker ikke å spekulere i hvem som kan stå bak.

- Vi føler oss sikre på at ingen var der da vi gikk for dagen i går, og vi har begynt å gå gjennom låssystemene for å se hva vi finner. Det er også en del utleie, av blant annet aula på ettermiddagstid, vi må se på. Vi har følere ute, men foreløpig har ingen meldt seg og ingen har sett noe, forteller hun.

Rosenborg skole ble også i 2013 utsatt for et lignende hærverk

Må skifte tak og vegger

Driftssjef Thoresen vil foreløpig ikke anslå skadeomfanget.

- Nå må vi først få tørket sikringsskapene, så får vi se. Vi vet det må skiftes ut en del takplater, sannsynligvis også en del gipsvegger for å unngå råte. Det er for tidlig å anslå hvor mye det vil koste, men det blir nok noen kroner, sier Thoresen. Han gir brannvesenets raske inngripen æren for at parkettgulvene sannsynligvis ikke trenger å skiftes.

Trondheim eiendom vil anmelde forholdet til politiet.

LES OGSÅ: – Omfattende tagging på Rosenborg skole

Irriterte elever

Lysaker forteller at skolen først fikk internett-tilgang onsdag ettermiddag, og at dette har gjort at de har måttet endre en del på undervisningsopplegget.

- Hvordan har elevene reagert?

- Inntrykket er at de fleste er irriterte over det som har skjedd, sier hun.

- Vi har manglet nett, og elevene har ikke kunnet jobbe som vanlig på sin egen pc. Så for dem har det nok føltes som å være tilbake til steinalderen. Jeg tror ikke vedkommende som har gjort dette har mye sympati blant våre elever.