30 beboere ble evakuert etter brann i Klæbuveien

Politiet i Sør-Trøndelag skrev på Twitter onsdag ettermiddag at de rykket ut til melding om brann i en bygning med kommunale boliger i Klæbuveien i Trondheim.

- Vi er på stedet og har fått slukket et mindre branntilløp. Situasjonen er under kontroll, sier Geir Haugdahl, operatør ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag.

Adresseavisens journalist på stedet melder at innsatsleder på stedet opplyser at rundt 30 beboere er blitt evakuert, men at ingen er skadet. Brannen skal ha funnet sted inne på et rom i bygningen.

Deler av Klæbuveien er stengt som følge av brannen, men busser får passere.

Kontroll på brannen - ingen beboere skadd. — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) August 24, 2017

- Vi fikk melding om brannen via automatisk brannvarsler på stedet. Siden ringte ansatte oss og bekreftet brannen, sier Haugdahl.

110-operatøren sier denne situasjonen understreker betydningen av brannvarslere.

- Dette viser bare at slike varslere er meget viktige og fungerer slik de er tiltenkt.