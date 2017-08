Evakuerte elleve personer etter røykutvikling i bakeri

– Jeg er meget stolt. RBK er et fantastisk sted å være.

Saken oppdateres.

Klokken 09.12 fredag morgen skrev operasjonssentralen ved Trøndelag politidistrikt på Twitter at det er «bekreftet brann» i St. Olavs gate 1 i Trondheim.

Brannmannskaper dro til stedet med store ressurser. Ola Eggen, politiets innsatsleder på stedet, opplyser at det var brannvesenet som fikk melding om røykutvikling.

- Tar det veldig alvorlig

- Det har vært en varmeutvikling i forbindelse med et elektrisk apparat inne i et bakeri. Det har ført til varmeutvikling i gulvet under bakeriet. Brannvesenet har kontroll mener de nå, men jobber med å avkrefte om det er videre varmeutvikling. Vi har evakuert St. Olavs gate 1 og 3, sier innsatslederen i 09.30-tiden.

Totalt ble elleve personer evakuert.

Han opplyser at det er en en blanding av næringsliv, hybler og leiligheter i disse to bygårdene.

- Brann i trehusbebyggelsen i Trondheim sentrum tar vi veldig alvorlig både brann og politi, så vi kommer med de ressursene vi har når vi får slike meldinger, sier Eggen, og legger til at de ikke har fått meldinger om at noen er skadd som følge av røykutviklingen.

- Brannvesenet kom raskt

Adresseavisen har vært i kontakt med Afiz Bkri, som jobber ved St. Olavs bakeri, hvor røykutviklingen skjedde. Han opplyser at de var to på jobb da de det begynte å komme røyk fra et heveskap med wienerbrød og diverse kaker i bakeriet. De oppdaget ikke dette fordi det sto en ovn oppå dette skapet, opplyser han.

- Det var ikke åpne flammer, men mye røyk. Da gikk alarmen og brannvesenet kom raskt, sier han.

Klokka 10.09 melder politiet om at brannen er slukket.