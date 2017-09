- Det var grusomt kjedelig å sitte i fengsel

Saken oppdateres.

Fengselsstraffen fikk han for miljøaksjoner. For ett år siden sluttet han i Naturvernforbundet for å bli SVs nye stortingsrepresentant fra Sør-Trøndlag. Og på målingene ligger han an til å kunne erstatte Snorre Valen på Stortinget etter valget.

- Dette er en ny mulighet til å ta natur- og miljøkampen inn på Stortinget. Det trengs. Kommer jeg ikke inn så aner jeg ikke hva jeg skal gjøre. Det ser ganske greit ut, vi husker ikke lenger hva sperregrensen er, sier Haltbrekken.

Valgkamp, meningsmålings-overfloden og sperregrensejaget er tema i denne ukas utgave.

Game of Thrones-entusiastene i panelet byr også på spoilere fra sesong 7, og venter spent på sesong åtte som ikke kommer før om halvannet år.

Du kan høre denne utgaven ved å klikke på denne linken, eller ved å klikke på bildet nederst i saken.

Bruker du iTunes, finner du «OmAdressert» her.