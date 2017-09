Grevling på morgentur

Saken oppdateres.

Han var på vei til jobb, og passerte Gamle bybro ved 07.15-tiden lørdag morgen da han møtte grevlingen.

- Jeg ble litt paff, jeg har aldri sett en grevling på Gamle bybro før. Så det var både uventet og overraskende, sier han.

Grevlingen var på vei fra midtbyen, stanset litt under lykkens portal, før han ruslet målbevisst videre mot Bakklandet.

- Han holdt seg til sin side, og viste ingen interesse for meg, forteller Hellem.

Han har møtt på grevling før, både på Bakklandet og Pappenheim, og synes det er artig å se det karakteristiske dyret.

- Det er et flott og vakkert dyr, sier Hellem.

- Du ble ikke skremt?

- Nei, grevlingen brydde seg ikke om meg, sier Hellem.

På Marinen

Om det er den samme grevlingen som i mai skremte en del på Marinen, vites ikke. Den gang fikk politiet flere henvendelser fra folk om at en sint og fresende grevling som vandret rundt blant feststemte en lørdagsnatt.

Grevlingens oppførsel førte imidlertid ikke til noen politiutrykning.

I april våknet en familie på Ranheim av at to grevlinger barket sammen en tidlig søndag morgen. Da hadde grevlingene forvillet seg ned i en lysgrav, og kommunens viltnemnd måtte bistå for å hjelpe grevlingene ut. Selv om grevlingene var hissige, forsikret Kjetil Bevanger ved Norsk institutt for naturforskning (Nina) at tobente ikke har noen grunn til å frykte en grevling.

- Ufarlig

- Grevlingen er ufarlig. Nina hadde et stort prosjekt om grevling på 90-tallet. Da fikk vi inn mange observasjoner av dyret, men vi har til gode å observere at mennesker er blitt skadet. Men v har observasjoner av at grevlinger har tatt livet av katter hvis de for eksempel møtes ansikt til ansikt rundt et hushjørne, men de går ikke aktivt på jakt, sa Bevanger til Adresseavisen.