220 syklister ble stanset av politiet. Da fikk de seg en overraskelse

IS tar på seg skylden for New York-angrepet

Ny studie: Langtidsbruk av paracetamol i svangerskapet kan øke risiko for at barnet får ADHD

Saken oppdateres.

Men i stedet for forenklet forelegg fikk de gratis lykt.

Klokken 18 torsdag kveld tvitret politiet i Trøndelag at politiet har holdt sykkelkontroll sammen med Miljøpakken i Trondheim kommune og Syklistenes landsforening. «220 syklister kontrollert. Ingen reaksjoner», tvitrer de.

Å sykle uten hjelm er lov i Norge. Men det er lovpålagt å ha lykter og reflekser på sykkelen. Det kan koste deg 1150 kroner å sykle uten lys. Men det var det altså ingen som måtte ut med i går.

- I stedet for forenklet forelegg, fikk de gratis lys av Syklistenes landsforening. Dette er en aksjon der vi satser på informasjon og veiledning, forteller politibetjent Kristian Akselsen, som hadde ansvaret for aksjonen fra politiets side.

LES OGSÅ: Hjelmen reddet livet til Tobias

- Og hvordan ble det mottatt?

- Det var mange glade folk. Syklister som var lettet og glad over at de slapp bot.

- Hvor mange av de 220 kontrollerte syklet uten lys?

- Det var mange! Et solid flertall av dem syklet uten.

- Skyldes det uvitenhet eller at de ikke bryr seg?

- Begge deler. Det er mange som ikke er klar over at det er påbudt. Andre vet det, men sykler likevel. Derfor er det viktig for oss å skape blest om hvor viktig det er å synes når du kommer syklende. Derfor blir det to tilsvarende aksjoner i nær framtid, opplyser Akselsen.

LES OGSÅ: Syklist skadd etter sammenstøt med bil

Her kan du også få gratis lys

Også da vil lovbrytende syklister få amnesti. Neste aksjon er førstkommende torsdag 9. november i Ytre Kongsgård (Kongsgårdsgata 1) mellom klokken 16:00 og 17:30. Fredag 17. november vil den siste aksjonen skje, ved puben Ladejarlen i Innherredsveien 50-52 mellom klokken 16:00 – 17:30.

- Vet dere hvordan manglende lys slår ut på ulykkesstatistikken?

- Nei, vi har ingen tall. Men vi ser at det øker på med ulykker mellom syklist og bilist den siste tida, i takt med at det har blitt mye mørkere og litt glattere.

- Er noen grupper verre enn andre?

- Nei, her var lovbrytere representert i alle aldre og alle typer syklister.

Det er imidlertid flere syklister som har fått bot for manglende lys i oktober måned.

- Denne måneden har vi satset på informasjon og har hatt flere kontroller. Men noen saker har vært så graverende at syklistene har fått forelegg. 11 i alt denne måneden, forteller politibetjenten.

LES OGSÅ: Nettmøte om sykkel. Noe du kanskje lurer på?

Dette er kravene til mørkesyklisten

Du vet kanskje ikke hva som kreves av en sykkel som skal sykles i mørket. Her er kravlista:

● Sykkel skal ha rød refleks bak.

● På begge sider av pedalene skal det være hvit eller gul refleks. Ved bruk av sykkel utstyrt med klikkpedaler hvorpå det ikke kan monteres refleks, skal sykkelen ha refleks på pedalarmene. Refleksanordningene skal være av godkjent type.

● Sykkel, som brukes i mørket eller i usiktbart vær på alminnelig beferdet veg eller område, skal foran ha lykt som gir gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys.

● Bak skal sykkel ha lykt som gir rødt lys og/eller lykt som gir blinkende rødt lys.

● Lyktene skal være festet til sykkelen.

● Lyktene skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 m. Lykter som gir blinkende lys, skal blinke med minst 120 blink per minutt.

LES OGSÅ: Regelverket for syklister er en skandale

LES OGSÅ: Har du egentlig lov å sykle på rødt lys?