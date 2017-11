- Det er ikke dette som forfyller Trondheim

Saken oppdateres.

Formannskapet vedtok denne uka at den nye platebutikken Crispin Glover Records Shop i Olavshallen i Trondheim ikke får tillatelse til å skjenke alkohol.

Rådmannen viste til disse retningslinjene: «Bystyret ser det som et mål å endre skadelige drikkemønstre, redusere ulovlig omsetning av alkohol og å øke oppslutningen om alkoholfrie soner». Dette fikk han flertallet i formannskapet med seg på.

Politiker Erling Moe (V) mente derimot at de burde få servere alkohol, siden de har bygd en scene i lokale og at de arrangerer konserter, samt at han viste til at Olavskvartalet er i ferd med å bli et fullverdig kulturhus.

Hjertesukk

Samme dag som dette sto i Adresseavisen la Thomas Ryjord, sjef for musikkbransjefestivalen Trondheim Calling, ut et innlegg på sin Facebook-side med tittelen «Trondheim kommune har et alkoholproblem».

Ryjord beskriver krysset Nordre/Olav Tryggvasonsgate som en «ondskapens akse», og viser til at utestedene her med skjenking fører til at mange blir overstadig beruset.

- Innlegget mitt er et hjertesukk. Å si nei til platebutikken er en utdatert måte å tenke på. Det er frislipp av alkohol på etablerte utesteder og så sies det nei til andre typer steder som jeg mener ikke vil bli et sted for samme flatfyll. Dette er en platebutikk som fyller et kulturelt tomrom, mener Ryjord.

- Men må det drikkes alkohol der?

- Det må selvsagt ikke det, men trøndere bør læres opp til å drikke på en mer kontinental måte. Når jeg er på ferie i store byer som Barcelona, Berlin eller London, så er jeg ikke redd for å bli banka opp av overstadig berusa folk, men det er jeg i Trondheim. Å si nei til butikker og ja til tradisjonelle utesteder er å tenke svart/hvitt. Jeg tror at om en platebutikk med et musikkarrangement også kan servere alkohol, så gir det en sosialisering til en bedre måte å drikke på, sier Ryjord.

Feil byutvikling

Ryjord mener dette også er et byutviklingsproblem.

- Det er enklere å drive et hjerteløst fylla-sted i et lokale som tidligere huset et hjerteløst fylla-sted framfor å prøve å skape noe mer nytt og vettugt og blåse liv i forlatte bydeler og lokaler, sier Ryjord.

I innlegget på Facebook skriver Ryjord at Crispin Glover Record «i en årrekke har jobbet hardt for å gjøre kulturlivet i Trondheim litt rikere, smalere og smartere. Istedenfor å lage nok en burgersjappe eller et middelmådig utested så ordner de noe byen og kulturlivet trenger, en vinylsjappe, ikke bare for å selge vinyl, men også for å arrangere konserter og skape en møteplass for musikkinteresserte. Det er helt merkelig å lese hvordan rådmann og politikere problematiserer ønsket om mulighet til skjenk her».

Fredagsettermiddag var innlegget likt av 468 personer, og 37 kommentarer som alle sier seg enig med Ryjord. Ryjord avslutter innlegget slik: «Come on, en pils i hånda på konsert i en platebutikk eller et vinglass i hånda på en brudesalong er ikke det som forfyller Trondheim!».

