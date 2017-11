Biltyver stakk av fra politiet

Saken oppdateres.

To menn ble pågrepet, mistenkt for biltyveri, ved Rosendal søndag, melder politet på Twitter kl. 12.00

- En patrulje kom over en stjålet bil, og idet de nærmer seg bilen for å undersøke, er det to personer som får det travelt og stikker av til fots. Patruljen legger sammen to og to, og tar opp forfølgelsen, forteller operasjonsleder Rune Brandmo ved Trøndelag politidistrikt.

De to ble innhentet og pågrepet ved Shell-stasjonen på Rosendal etter kort tid. Selve pågripelsen skjedde uten dramatikk, ifølge Brandmo.

Bilen skal være meldt stjålet fra Støren for tre dager siden.

Begge de pågrepne er menn, og ifølge operasjonslederen er begge godt kjent av politiet fra før.