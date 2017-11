Elever sendt hjem på grunn av dårlig inneluft

To av disse får terningkast seks

Dårlige kår for fritidsklubber og ungdomshus

Klart for statlig nedslakting av villrein

Prøvekjøring Kia Niro: Et av markedets mest fornuftige kjøp

Prøvekjøring Kia Niro: Et av markedets mest fornuftige kjøp

Saken oppdateres.

Beskjeden på meldeboka fra lærerne på niende trinn, var at elevene skulle jobbe hjemme med oppgaver resten av dagen.

Klasserommene elevene egentlig skulle vært i skulle hatt nye ventilasjonsordninger på plass denne mandagen, men monteringsarbeidet har trukket ut i tid.

Skulle vært i orden

- Det skulle settes inn to luftaggeregater før helgen. Nå har ikke de som monterer dem klart å bli ferdig med arbeidene, sier Marius Bjerkås, avdelingsleder ved Lade skole.

Mens aggregatene har ligget i bestilling har elevene hatt undervisning andre steder på skolen.

- Vi har benyttet både dramasal og auditorium, og det har vært ok korttidsløsninger for elevene, sier han.

Han forteller at foreldre har vært godt orientert om både dårlig kvalitet på innelufta og om løsningene som skal komme på plass.

Skolen fikk utført målinger før sommeren og rapporten lå klar i høst, ved skolestart.

- Deretter har vi satt inn tiltak, men dessverre har denne prosessen trukket ut i tid, sier avdelingslederen.

Midlertidige lokaler

Lade skole er for tiden i midlertidige lokaler der Ringve videregående skole drev. Ringve ble sammenslått med Charlottenlund videregående i 2011. Allerede fra august 2011 ble bygningene etter Ringve videregående skole tatt i bruk av skoler med behov for midlertidige lokaler.

- Det er ikke ukjent at den gamle skolen vi driver i har sine utfordringer. Vi har slitt med innemiljø og andre HMS-utfordringer, sier Marius Bjerkås.

Forhåpentlig vil ventilasjonssystemene være på plass til tirsdag.

- Vi har heldigvis hatt god kommunikasjon med foreldrene underveis, og vi håper at de som monterer klarer å gjøre seg ferdig i dag, slik at det blir vanlig skole for niendeklassingene i morgen, sier avdelingslederen.