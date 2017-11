Familiekonflikt kan ha vært bakgrunnen for kirkemassakren i Texas

Dette tenker Nils Arne Eggen om at Bruttern åpner for å bli trener i utlandet

Nå er det så dårlig stemning blant sykepleierne at det bruser i trærne ved St. Olav

Familiekonflikt kan ha vært bakgrunnen for kirkemassakren i Texas

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag melder mandag kveld om to innbrudd i boliger i Trondheim. Innbruddene skal ha skjedd i boligfelt på Strinda og Heimdal.

- Vi fikk inn en melding klokken 18.15 fra en beboer på Strinda. Vedkommende hadde kommet hjem, og oppdaget at det hadde vært innbrudd, sier Ann Kristin Øie, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Et vindu skal være brutt opp, slik at tyven kom seg inn i huset.

Øie har foreløpig ikke oversikt over hva som ble stjålet i dette innbruddet.

Tok ut vindu

Ved 19.40-tiden fikk politiet en ny innbruddsmelding. Denne gang var det en beboer på Heimdal som kom hjem og oppdaget at uvedkommende hadde vært inne i huset. Her hadde tyven tatt seg inn ved å ta ut et vindu.

- Her ble det stjålet gullsmykker og en playstation, opplyser Øie.

Politiet oppretter nå sak, og etterforsker innbruddene videre. Så langt vet ikke Øie om en eller flere står bak.

- Har disse to innbruddene noen sammenheng?

- Det er vanskelig å si nå, men det er noe etterforskningen vil bringe på det rene, sier Øie.