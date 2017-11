Svært skuffet over Ap-nei

Northug betaler fem menn for å hjelpe ham i Sverige

Saken oppdateres.

Høye skuldre fikk de derimot da Ap´s Rigmor Aasrud tok ordet. Hennes synspunkt på redegjørelsene fra innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om situasjonen i Afghanistan, kan få betydning for søskenparets videre skjebne.

Intern UD-rapport om Afghanistan: Menneskerettighetssituasjonen forverres

Samtidig har nyheten om at fredsprisvinner Malala Yousafzai har delt Amnesty International´s kampanjevideo om Taibeh Abbasi med én million følgere på Twitter, rørt dem dypt.

Ap avgjørende

I det direktesendingen fra Stortingets spørretime starter onsdag formiddag, sitter bror og søster med rette rygger og full konsentrasjon i familiens hjørnesofa. Stemmen til Listhaug overdøver støyen fra gata utenfor.

- Alt Listhaug sier er som forventet. Det er hva Ap nå bestemmer seg for som er viktig, skal forslaget få flertall, sier Yasin.

Familien Abbasi tapte mot staten i lagmannsretten, men har anket saken videre til Høyesterett. Om én måned får de svar på om landets høyeste rettsinstans vil behandle saken, eller om dommen fra lagmannsretten blir stående.

Lagmannsrettens dom slår fast at UNE hadde anledning til å inndra familiens oppholdstillatelse i 2015. Blir dommen stående må familien etter nesten seks år i Norge, forlate landet.

Hvis ikke Stortinget vedtar en midlertidig stans i alle afganistanreturer tirsdag, noe det onsdag kveld ikke lenger ser ut til at de kommer til å gjøre, etter at Ap vende tommelen ned for SVs forslag.

- Frihavn for afghanere

- Skal Norge bli det eneste landet i Europa som stanser alle retur til Afghanistan? Da er faren stor for at vi blir en frihavn for afghanere, sier Listhaug.

- Jeg forstår ikke at hun kan snakke på den måten, kommenterer Taibeh.

Yasin tar tak i en av to sofaputene og klemmer den hardt. Det er bare de to hjemme denne formiddagen. Lillebror Ehsan (15) er på skolen, og mor Atefa har time hos tannlegen.

LES OGSÅ: UDI fastholder sikkerhetsvurdering i Afghanistan og Kabul

- Listhaug sier at afghanerne må returnere, men hva med dem som aldri har vært i landet før? Jeg er født i Iran, men det er Norge som er hjemlandet mitt nå, sier Taibeh.

- Jeg var to år da vi forlot Afghanistan. Jeg husker ingenting, sier Yasin.

Situasjonen i Kabul

Utenriksminister Søreide redegjør for angrepene fra Taliban og Den islamske stat i hovedstaden Kabul. Da nikker Yasin gjenkjennende.

- Det er bra hun nevner akkurat det, sier han.

For søskenparet er det underlig at man i det hele tatt kan vurdere Afghanistan som trygt.

- De viser til rapporter fra Landinfo. Samtidig har store internasjonale organisasjoner konkludert med at Afghanistan ikke er et trygt land. Det skyldes spesielt økningen i antall angrep i Kabul, sier Yasin.

I det SVs Karin Andersen går mot talerstolen, nikker de anerkjennende. Hun gjenkjenner de fra før. Også Andresen viser til at sikkerhetssituasjonen i Kabul er blitt forverret.

Vondt i hjertet

KrFs Torhild Bransdal trekker spesielt frem oktoberbarnas skjebne.

- De kom hit som enslige mindreårige. Afghanistan er ikke et sted jeg ville ha sendt ungene mine, sier Bransdal.

- Jeg synes det er fint at hun sier akkurat det. Det er urettferdig at disse barna sendes tilbake til Afghanistan. De har vært her i mange år, og har tilpasset seg det norske miljøet, så sendes de ut, sier Taibeh.

Så du denne: AUF: – Det er en skam at Ap ikke støtter forslaget

Une Bastholm (MDG) leser opp et brev fra Farida (11), skolejenta ble tvangsreturnert til Afghanistan. Farida får vondt i hjertet fordi staten Norge leker med livet hennes.

- Også jeg får vondt i hjertet. Jeg følger Farida-saken tett, sier Taibeh.

Ikke redd lenger

Støtten fra Malala betyr mye for søskenparet. At Malala har delt kampanjevideo om Taibeh Abbasi på Twitter, har berørt spesielt Taibeh sterkt.

- Hun er mitt store idol. At hun har lagt merke til meg, betyr alt, sier Taibeh.

Støtten fra fredsprisvinneren gjør at hun ikke lenger føler seg redd.

- Malala kjemper for kvinners rettighet til utdanning. Hun ble skutt, men overlevde. Jeg kjemper også for min rett til utdanning, at jeg skal få gjøre meg ferdig med skolegang i Norge, sier Taibeh.

Blir Taibeh sendt tilbake til Afghanistan før hun er ferdig med siste skoleår ved Thora Storm videregående skole, er sjansene små for at hun skal få et avsluttende vitnemål.

- Det er helt annerledes å være jente enn gutt i Afghanistan. De har helt andre muligheter, sier storebror Yasin.

- Glad for støtte

I begynnelsen av oktober ga over tusen elever og andre sin støtte til Abbasi-familiens sak under en markering på torget i Trondheim.

- Det var en fantastisk følelse, og en dag jeg aldri kommer til å glemme. Fra den dagen følte jeg meg ikke lenger som en flyktning i Norge. Vi står ikke alene, sier hun.

Søskenparet er uendelig takknemlig for all den støtten de har fått fra både støttegruppa og medelever. Også mor Atefa er takknemlig.

- Jeg var så stolt av barna mine. Takk til alle som hjelper oss, sier hun.

Svært skuffet

Da nyheten om at Ap ikke vil støtte forlaget om stans i returer kom onsdag kveld, blir Taibeh svært skuffet.

- Jeg er svært skuffet. Etter all oppmerksomheten denne saken har fått, så bestemmer de seg for ikke å støtte forslaget likevel. Jeg er så lei av at de bare leser rapporter, og tror på innholdet, uten at de forstår situasjonen i Afghanistan, sier en oppgitt Taibeh på telefon.

- Dette er en sak som betyr mye for mange, det gjelder ikke bare meg og min familie, konstaterer hun.