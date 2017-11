Nazi-tema på fest i Samfundet

Movember Foundation: – Kampen er langt ifra over

Følg Kolstads poengjakt her

- For dyrt å innløse festetomter på Lade

Her ligger Ranheim-spilleren bevisstløs: – Ekkelt når han ligger i 15-20 sekunder uten at vi får respons

Det er vanskelig å kunne delta i festrusen for de nye kampflyene

Ranheim innrømmer sjansespill: – Vi avgjør med to fra sykestua

Byåsen-treneren refser laget etter firemålsseier: – Det føles som et tap

Det er kanskje ikke så veldig klokt å ansatte politikere som ledere for SSB

Det er kanskje ikke så veldig klokt å ansatte politikere som ledere for SSB

Hariri åpner for å fortsette

Saken oppdateres.

Studentersamfundet i Trondhjem arrangerte temafest lørdag kveld hvor temaet var «politisk ukorrekt».

På bilder lagt ut på Samfundets Facebook-side er det blant annet festbilder av bartendere i nazi-uniformer og vakter som står med lekegevær.

Leder for styret i Studentersamfundet i Trondhjem, Tale Bærland, forteller at nazi-effektene ble fjernet før festen var over.

- Bartenderne ønsket å vinkle det som en hån mot nazismen, og hadde hengt opp på veggen antinazistiske tegneserier. Nazi-uniformene hadde de lånt fra NRKs kostymelager. Underveis på kvelden fikk vi reaksjoner fra fire-fem personer som syntes det var for drøyt. Da avsluttet vi temafesten i lokalet, og åpnet slik som vi vanligvis har det, sier Bærland.

Hun forteller at Samfundet også har fått reaksjoner på Facebook, hvor flere skriver at de håper de ser på rutinene sine etter dette.

- Dårlig dømmekraft

Nazi-temaet var i lokalene som heter Selskapssiden. Det er frivillige studenter i Kafé- og serveringsgjengen på Samfundet som jobber som bartendere og vakter.

- Vi synes temaet politisk ukorrekt ble dratt for langt, og det var dårlig dømmekraft fra de frivilliges side å kle seg ut som nazister, sier Bærland.

Hun forteller at bruk av naziuniformer og lekevåpen ikke var godkjent på forhånd.

- Dette skal ikke skje igjen, og burde ikke ha skjedd i går heller. Vi skal nå se på hvordan vi kommuniserer innad. Vi ga godkjenning til temaet politisk ukorrekt, men hadde ikke sett på detaljene. Det var også satt en plakat utenfor lokalet hvor det sto at det kunne være støtende, sier Bærland.

LES OGSÅ: Studentene ønsker rassikring i elva for å kunne utvide bak Samfundet

- Beklager

Hun sier de ikke ønsker å støte.

- Vi skal nå snakke med de involvert og se på egne rutiner. Vi kan bare beklage, for vi har ikke lyst til å støte noen, sier Bærland.

- Det var vakter med lekegevær. Hva synes du om det, med tanke på det som har skjedd de siste årene, blant annet på konsertstedet Bataclan i Paris i 2016?

- De hadde ikke tenkt ordentlig gjennom det, og det er ikke greit. Det skal ikke skje igjen, sier Bærland.

LES OGSÅ: UKA har aldri vært det den var

- Historieløst

Leder for Finansstyret i Studentersamfundet i Trondhjem, advokat Dag Herrem, synes også naziutkledningen var over streken.

- Det er historieløst. Men når man har 1700 frivillige og de står for innholdet selv, så går det galt av og til. Festene har mange tema gjennom året. Denne gangen var det politisk ukorrekt og da skal det være politisk ukorrekt, men det går en strek der også, sier Herrem.

Det var NRK Trøndelag som først omtalte festen i Studentersamfundet i Trondhjem.

25 år gamle Maja Sandström fra Østersund var på festen lørdag. Hun forteller til NRK at hun reagerte på våpnene og nazi-uniformene.

- I døren viste vi legitimasjon og etter det fikk vi et visum med et bilde av Adolf Hitler på, sier Sandström til NRK.

Hun sier også at det kan ha vært folk på Samfundet som har slektninger som kan ha blitt drept under krigen.