Melding om slåssing på buss i Trondheim

Saken oppdateres.

Politiet rykket ut til en krangel som skal ha oppstått på en buss rett sør for Trondheim sentrum.

Politiet fikk telefon om forholdet fra en kollega av bussjåføren, opplyser operasjonssentralen ved politiet i Trøndelag.

Klokken 18.05 varsler politiet at de har kontroll på stedet. Ambulanse er tilstede og helsepersonell hjelper en mann som ligger på bakken. Politiiet mener det kan se ut til at det har vært to involverte.

Innsatsleder avdramatiserer situasjonen. Det opprettes ikke politi-sak.