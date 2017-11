Utstillere ble skjelt ut da de rigget til messe på Øya

– Det er en tøff periode for henne

Fra fredag til søndag går boligmessen i Trondheim av stabelen. Messen har vært arrangert i Trondheim Spektrum på Øya i flere år på rad, men dette er den første gangen messen arrangeres i et anleggsområde der det ikke finnes parkeringsplasser.

Arrangør Rudi Rørstad sier at de har jobbet lenge med å tilpasse messen til den nye trafikksituasjonen. Men også før messen er det mye trafikk til og fra Spektrum, når utstillerne skal inn med lastebiler fylt med varer og utstyr.

- Hissig

- Tirsdag var det hissig stemning her, og vi fikk tilsnakk flere ganger. Vi ble regelrett skjelt ut, forteller Lars Erik Magnussen fra Tempe VVS-senter til Adresseavisen.

Senteret er en av utstillerne på messen, og bygger blant annet utstillingsbad på sitt område. Det innebærer at de må kjøre til mye utstyr, i likhet med de andre utstillerne.

Noen av kommentarene Magnussen og kollegene fikk fra både eldre og barnefamilier var blant annet «Her skulle det ikke vært messe i det hele tatt» og «Tenk på at det bor barn her».

- Og jeg forstår dem, men vi prøver å ta hensyn, og det er jo ikke vi som har bestemt at messeområdet i Trondheim ligger her, sier Magnussen til Adresseavisen.

Om formiddagen var det eldre som ved fire anledninger stoppet for å fortelle hva de mente om rigge-aktiviteten. Om ettermiddagen da det var blitt mørkt, var foreldre ute med barna.

- Det var ingen kritiske situasjoner, men det var mye store biler på området. Vi tar jo hensyn og det går bra, men jeg tror nok de som bor her, er litt ekstra på vakt, sier Magnussen.

Rørstad sier at arrangørene ikke har fått reaksjoner på riggingen, og at de har vært i kontakt med velforeningen i forkant.

- Men det er klart at det er flere lastebiler, og at det lager noe støy, sier han,

- Et evig kjør

Onsdag ettermiddag er tungtrafikken tett nedover Klostergata på Øya. På fortauet går Hege Fernanda Stokstad og naboen Bård Iver Marstrand.

Når Øya-beboerne skal svare på hvordan de opplever trafikksituasjonen, må de heve stemmen for å overdøve lastebilene som kjører forbi.

- Det er veldig utrivelig. Det er et evig kjør med trafikk, bare du skal på butikken selv, blir du stående i kø. Og se hvor trangt det er. Det har alltid vært messer her, men nå vil det bli kontinuerlig, forteller Stokstad.

Litt lengre borti gata går Lasse og Gloria Askelund Kongsdal med lille Fride i barnevogn.

- Hele situasjonen er håpløs her. Det er tungtrafikk forbi her daglig. Trailerne holder ikke alltid så lav fart som de burde. Det er ikke snakk om at barna får gå alene i nærheten av veien, ikke engang bort til naboen, forteller paret.

Setter opp skyttelbusser

Tidligere i sommer oppsto trafikkaos med stillestående kø til Øya i forbindelse med havbruksmessen Aqua Nor. Med dette friskt i minne har boligmessens arrangør Rudi Rørstad prøvd å finne andre løsninger for avviklingen av helgas messe.

- Det er en utfordring at vi har mistet alle parkeringsplassene, men vi mener vi har funnet ut hvordan man skal gjøre dette, sier Rørstad.

- Vi har leid en stor parkeringsplass ved Dora 2, med gratis parkering. Skyttelbusser går mellom parkeringsplassen og messeområdet fredag, lørdag og søndag. Samtidig har vi leid et p-hus for utstillerne. Jeg tror dette skal bli en suksess selv uten parkeringsplasser, mener arrangøren.

De har også leid inn trafikkvakter som skal informere dem som prøver å kjøre ned på området.

- Sjåfører med handikap-bevis er de eneste som får parkere her nede, sier Rørstad.

I fjor parkerte mange på grøntarealet ved Spektrum.

De er spente på om besøket blir mindre, men Rørstad sier de vil være fornøyde med alt over 10 000 besøkende.

