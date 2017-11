Stort maskineri har gått 10-12 timer hver dag

Konsert på Samfundet i kveld: Her er 8 kjappe med Sigrid

Saken oppdateres.

- Alt går etter planen. Det blir offisiell åpning lørdag, men vi kan faktisk bli ferdige før den tid, sa driftsleder i idrett, park og skog i Trondheim kommune Vidar Finnland til Adresseavisen torsdag.

Fredag morgen er han på tråden: - Løypa er klar. Nå kan folk gå på ski.

Den offisielle åpningen av langrennsløypa var satt til lørdag klokken 08.00. For oppdatert informasjon om løypa kan folk følge med på facebooksiden «Løypekjøring Granåsen og Nedre Bymarka».

Har publikum

Denne uka har 2 hjullastere, 4-5 lastebiler, 4 traktorer med boogiehenger og 2 tråkkemaskiner vært i drift 10-12 timer hver dag. Folk har merket seg den store aktiviteten i Granåsen. Mannskapet forteller at folk har møtt opp for å se på jobben som gjøres.

Finnland og hans folk har lagt snø i rulleskiløypa på stadion og en 500 meter lang sløyfe øst for Smistadvegen. Dette har gitt ei løype på 3,3 kilometer.

Snølageret snart tømt

Folk som har kjørt forbi Granåsen denne uka har antagelig sett at den svære snøhaugen, som i sommer var dekket med bark, nå nærmest har forsvunnet. Totalt har om lag 19 000 kubikkmeter snø vært lagret.

Snølageret, som i tillegg til fjorårets snø også inneholder to år gammel snø, er nå kjørt ut. Tidligere år er det lagt en såle på 25-30 centimeter snø. I fjor la man et tykkere lag (40-50 cm) for å berge sålen i mildvær, og det er gjort også i år.

- God kvalitet på snøen

- Kvaliteten på snøen som har vært lagret er bra. Den kan inneholde noe grums og iskrystallene i den er harde. Det betyr at det kan slite mer på skiene enn normalt, så det bør folk være oppmerksomme på. I tillegg vil vi at brukere av løypene er flinke til å kakke av skiskoene når de begir seg fra bilen og opp til løypa. Da slipper vi at det dras med unødvendig mye skitt og grus inn i løypenettet, sier Finnland.

Alle kan bruke løypene

Løypene er åpne for alle.

- Om det er eliteløpere som Petter Northug og Didrik Tønseth eller mosjonister spiller ingen rolle. Vi har sett fra tidligere år at de går om hverandre i løypene uten problemer. De aktive som går på skole er som regel der om morgenen, mens skiklubbene som regel har treningstid mellom 17.30 og 19.30, sier Finnland.

Bydrift setter også igang med produksjon av snø så snart det er forhold for det. Da er det hoppbakken som får prioritet, før man flytter produksjonen til langrennsstadion.

