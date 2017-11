Politiet ber om tips i «alvorlig straffesak»

Saken oppdateres.

Politiet går derfor ut og ber om tips om mannen på disse overvåkingsbildene.

- Politiet etterforsker en alvorlig straffesak og har grunn til å anta at personen på bildet er utsatt for en straffbar handling, skriver krimvaktleder Marit Johanne By ved Sentrum politistasjon i en e-post til Adresseavisen.

Politiet ønsker ikke å forklare nærmere hvorfor de antar at personen er utsatt for en straffbar handling, eller hva slags handling dette dreier seg om. De kan ikke si noe om alder, men bekrefter at det er snakk om en mann.

Var på Solsiden

- Vi ønsker å komme i kontakt med vedkommende på bildet. Klesdrakten til vedkommende skal være en mørkeblå/svart jakke, lys bukse og hvite/lyse sko. Personen på bildet oppholdt seg i området Solsiden natt til søndag mellom klokken 01.00 og 02.00, skriver By.

Hun opplyser folk kan ringe politiet på telefonnummer 02800 hvis de har tips om hvem det kan være.

By sier at de er klar over at kvaliteten på overvåkingsbildene er forholdsvis dårlig, men at alle tips mottas med takk.