Istanbul: Politiet jakter gjerningsmann som drepte 39 mennesker nyttårsaften

Mannen skal ha gått gjennom nattklubben Reina og skutt med kalashnikov. Han var ifølge tyrkiske medier utkledd som julenisse og skjøt tilfeldig rundt seg på nattklubben der de feiret nyttårsaften.

Angrepet skjedde til tross for at klubben hadde økt sikkerheten etter at amerikansk etterretning hadde varslet om at et slikt angrep kunne skje.

Den tyrkiske innenriksministeren Süleyman Soylu kaller det som skjedde for en massakre, ifølge Associated Press.

Søndag morgen opplyser Soylu at mannen fortsatt er på frifot., skriver The Guardian .

Ministeren tilbakeviser dermed meldinger om at gjerningsmannen ble drept i nattklubben.

Brende fordømmer angrepet

Utenriksminister Børge Brende fordømmer angrepet. På Twitter skriver han at tankene hans går til ofrene og familiene deres.

I strongly condemn the terror attack on civilians in #Istanbul. My thoughts are with the victims, their families & #Turkey @MevlutCavusoglu — Børge Brende (@borgebrende) January 1, 2017

Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg skriver på Twitter at tankene hans er hos dem som ble angrepet mens de feiret nyttår.

Tragic start to 2017 in #Istanbul. My thoughts are w/ those affected by the attack on people celebrating New Year and w/ the Turkish people. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 1, 2017

Ingen nordmenn rammet

15 av de drepte er, ifølge den tyrkiske innenriksministeren, utlendinger. 21 av de drepte er så langt identifisert. Ingen nordmenn skal være rammet av angrepet, etter det Utenriksdepartementet har grunn til å tro.

– Vi har ingen informasjon om at nordmenn er berørt av angrepet, sier pressekontakt Guri Solberg i UD til NTB ved 8.15-tiden søndag morgen.

Tidligere på natten var den norske ambassaden i Ankara i kontakt med tyrkiske myndigheter for å kartlegge om nordmenn kunne være involvert.

Tyrkiske myndigheter opplyser at 39 personer ble drept og 69 såret i angrepet. 15 av dødsofrene var utlendinger.

En time etter midnatt

Angrepet skjedde snaut to timer etter midnatt, lokal tid. Angriperen skjøt og drepte en politimann og en annen person utenfor nattklubben. Deretter gikk han inn i nattklubben og skjøt tilfeldige gjester.

Det skal ha vært 600 mennesker i den ekslusive nattklubben som ligger på østsiden av Bosporosstredet. Klubben er populær både blant turister og innbyggere i den tyrkiske storbyen.