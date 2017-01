Haaretz: Minst fire drept av lastebil i Jerusalem

Saken oppdateres.

Ifølge israelske medier kjørte lastebilen rett inn i en gruppe soldater som var i ferd med å gå av en buss.

Sjåføren av lastebilen er skutt, melder israelsk radio.

Ifølge den israelske redningstjenesten MDA ble minst 15 soldater såret, hvorav to har fått livstruende skader.

– Om lag ti mennesker lå på bakken nær gaten. Noen av dem var fastklemt under lastebilen, sier ambulansearbeideren Landy Sharon til Jerusalem Post.

Politiet kaller angrepet for et mulig terrorangrep, men har foreløpig ikke villet bekrefte hvor mange som er såret og eventuelt drept.

De har heller ikke sagt noe om identiteten til sjåføren, som ifølge politiet er «nøytralisert». Angrepet skjedde søndag på Armon Hanatzi-promenaden, som har utsikt til Jerusalems gamle bydel og er et populært turistområde.

En politikvinne sa rett etter angrepet at livløse mennesker ligger «strødd rundt på gaten», og hun fastslo også at det var et terrorangrep.