Britisk agent bak Trump-rapport har gått i dekning

Saken oppdateres.

Mannen skal ha pakket kofferten i en fei og forlatt hjemmet sitt i Surrey i England da han innså at det var et spørsmål om tid før han ble knyttet til rapporten, ifølge The Telegraph .

Den 52 år gamle mannen har tidligere vært spion i Moskva på 1990-tallet. Han har mottatt tips og opplysninger fra sine kilder i Russland og etterretningstjenesten. Han skal være kilden til den 35 sider lange rapporten med påstandene om forbindelser mellom Russland og påtroppende president Donald Trumps valgkamp. I rapporten hevdes det også at russisk etterretningstjeneste sitter på materiale som kan brukes mot Trump.

Da nasjonaliteten hans og flere andre opplysninger om ham ble kjent, skal den tidligere etterretningsagenten ha blitt livredd og fryktet for sin egen og familiens sikkerhet.

Da Trump onsdag holdt sin første pressekonferanse etter at han ble valgt til president, var rapporten et tema. Trump avfeier påstandene og sier rapporten om det angivelige russiske videomaterialet aldri skulle vært laget