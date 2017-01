Obama benåder Chelsea Manning

Saken oppdateres.

Chelsea Manning ble pågrepet i 2010 og fikk dommen på 35 års fengsel i 2013. Denne slipper hun å sone ferdig og 17. mai blir hun løslatt.

Under tiden i fengsel har den i dag 28 år gamle Manning endret kjønn, fra å være mannen Bradley til å bli kvinnen Chelsea.

Sultestreiket

Manning har prøvd å begå selvmord flere ganger i fengselet i Kansas og har også sultestreiket.

I september avbrøt hun en sultestreik etter å ha blitt lovet kirurgi knyttet til sin kjønnsidentitet.

I november søkte hun president Barack Obama om å bli benådet og få omgjort straffen til seks og et halvt år, som hun alt har sonet.

Irak-dokumenter

Manning sto bak det som fram til da var den største lekkasjen av hemmelige dokumenter fra det amerikanske militæret til WikiLeaks noensinne, rundt 700 000.

Mesteparten av materialet stammer fra Irak, der Manning arbeidet i 2010.

En av videoene som Manning lekket, inneholder et opptak av et amerikansk militærhelikopter som gjennomførte et angrep i Bagdad der flere sivile ble drept og såret, deriblant to journalister fra nyhetsbyrået Reuters.

Filmen skapte en stor debatt om de amerikanske styrkenes moral og legitimitet.