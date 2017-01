Kvinnemarkeringen mot Trump samlet millioner

Saken oppdateres.

Hovedmarkeringen i Washington lørdag skal ha tiltrukket seg én million demonstranter, og om lag halvparten så mange deltok i marsjene i New York og Los Angeles, ifølge arrangørene. Det var også store demonstrasjoner i Chicago, Boston, Miami, Denver, Seattle og Philadelphia, i tillegg til sympatimarkeringer i utenlandske byer som London, Paris, Berlin, Roma, Sydney, København, Stockholm og Oslo, samt på et skip i Antarktis .

Flere timer etter at markeringen «Women's March on Washington» etter planen skulle være over i hovedstaden, var det fortsatt mange demonstranter i gatene. Kvinnemarsjen er en av de største demonstrasjonene i byens historie, og det skal ikke ha vært noen pågripelser i forbindelse med den.

– Han er en narsissist

Demonstrantene marsjerte for likestilling og mangfold, og totalt verden over skal antall demonstrasjoner være omkring 600. Arrangementene er kommet i stand som en reaksjon på Trumps politikk og kommentarer om kvinner.

– Det føles fantastisk å være med kvinner som står imot Trumps splittende, diskriminerende og truende retorikk, sier 16-åringen Maria Iman, som hadde reist til Washington fra Illinois med venner fra sin videregående skole.

– Jeg er en del av historien, og en dag skal jeg fortelle barna mine om dette, sier hun. Læreren Tanya Gaxiola fra Arizona forteller at hun er bekymret for Trumps planer om å begrense abortlovene og ellers slå ned på kvinners rettigheter.

– Han er en narsissist som søker bifall, og dette er en stor oppvisning av motvilje. Forhåpentligvis vil det få hans oppmerksomhet, sier hun.

Tyst fra Trump

Demonstrantene både i Washington og mange andre steder stilte opp i rosa strikkelue, et plagg som har fått tilnavnet «pussyhat». Luene er en protest mot Trumps famøse uttalelse «grab'em by the pussy». Plakatene og budskapene var mange, men temaer som abort, helsetjenester, homofile og lesbiskes rettigheter, mangfold og klimaendringer gikk igjen.

Den nye presidenten var klar over at hundretusener strømmet til hovedstaden for demonstrasjonen, men det har ikke kommer noen kommentarer om marsjen fra Trumps team eller fra ham selv på Twitter.

Hillary Clinton har gitt sin støtte på Twitter, hvor hun skriver at «Jeg tror virkelig vi er sterkere sammen», ifølge New York Times .

Mange kjendiser

Popstjernen Madonna dukket overraskende opp under lørdagens kvinnemarsj i Washington. I tillegg var filmstjernen Scarlett Johansson på scenen, samt journalisten og feministen Gloria Steinem, professor og politisk aktivist Angela Davis, skuespilleren og feministen Emma Watson og popikonet Cher.

– Støtt alle kvinner og vår kamp for like rettigheter og som individer som vet hva som er best for oss selv og vår kropp – bedre enn noen som helst folkevalgt, sa Johansson i en direkte oppfordring til den nyinnsatte presidenten.

Madonna var krassere i sin appell og ønsket velkommen til kjærlighetens revolusjon og opprør.

– Ja, jeg er sint. Ja, jeg er opprørt. Ja, jeg har tenkt en masse på å sprenge Det hvite hus. Men jeg vet at det ikke vil endre noe. Vi kan ikke fortvile, sa Madonna, før hun framførte flere av sine sanger.