Verdens lengste flyrute åpnet

Saken oppdateres.

– Vi har offisielt landet i New Zealand, tvitret Qatar Airways mandag morgen.

Qatar Airways' nye 14.535 kilometer lange rute mellom Doha og Auckland ble gjennomført med en Boeing 777-200LR. Flyet brukte 16 timer og 23 minutter på turen, fem minutter mindre enn oppsatt rutetid. Turen gikk gjennom ti tidssoner.

Selskapet opplyser at det var fire flygere med på reisen, samt et kabinpersonell på 15 personer. Til sammen ble det servert 1.100 kopper te og kaffe, 2.000 kalde drikker og 1.036 måltider.

New Zealands handelsminister Todd McClay ønsker tilbudet velkommen og sier det vil styrke både handel og turisme, med en anslått verdi på cirka 500 millioner kroner.

Per uke kan flyet frakte last på 116 tonn. For newzealendere kan det regnes om til 1.162 sauer. Videre kan det frakte 400 kilo mat, som kan omregnes til 5.263 kiwifrukter, opplyser Qatar Airways.

For øvrig varer flyturens retur, på 17 timer og 45 minutter, lenger enn "Ringenes Herre"- og "Hobbiten"-trilogiene til sammen, ifølge flyselskapet. Det stemmer for så vidt hvis man regner med de ordinære versjonene av filmene, på 17 timer og 20 minutter. Men de utvidede versjonene av de seks filmene varer i 20 timer og 40 minutter.

Air Indias rute mellom New Delhi og San Francisco skal være verdens lengste i distanse i luften, men når man måler bakkedistanse, er det Qatars nye rute som går av med seieren, marginalt lenger enn Emirates-ruten mellom Dubai og Auckland som åpnet i mars i fjor, med en lengde på 14.200 kilometer.