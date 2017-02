NBC: Russland overveier å utlevere Snowden

Saken oppdateres.

Snowden kommenterer selv opplysningene i en Twitter-melding , der han skriver at dette er det endelige beviset på at han aldri har samarbeidet med russisk etterretningstjeneste.

– Intet land ville noensinne bytte bort spioner ettersom alle andre ville uroe seg for om det ble dem neste gang, skriver Snowden.

Amerikansk etterretning skal ifølge NBC News ha analysert en rekke svært sensitive etterretningsrapporter om Russlands overveielser. Der står det blant annet at russiske myndigheter vurderer en utlevering av Snowden som en av flere muligheter til å smigre Trump, opplyser de ikke navngitte kildene til den amerikanske nyhetskanalen.

Etterretningsdataene skal være samlet inn etter at Trump ble innsatt som president 20. januar.

Snowdens advokat, Ben Wizner, sier at de ikke kjenner til noen planer som kan føre til at Snowden blir utlevert.

– Team Snowden har ikke mottatt noen slike signaler, og har ingen nye grunner til bekymring, sier han.

Snowden, som tidligere jobbet for det amerikanske etterretningsbyrået NSA, har bodd i eksil i Russland siden 2013 etter at han avslørte amerikansk masseovervåking av folks nettkontoer og mobiltelefoner. USA har krevd ham utlevert, og Trump kalte ham under valgkampen en "spion" og "forræder" som fortjener å bli henrettet.

Fra russisk hold kalles opplysningene i NBC for "nonsens". Få dager før innsettelsen av Trump opplyste en talskvinne for utenriksdepartementet i Moskva at Snowden hadde fått forlenget sin oppholdstillatelse i Russland med "et par år".