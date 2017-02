Trumps sikkerhetsrådgiver trekker seg

Saken oppdateres.

I sitt oppsigelsesbrev skriver Flynn at han hadde flere samtaler med den russiske ambassadøren i overgangsperioden før USAs nye president ble innsatt. Han sier han ga «ufullstendig informasjon» om samtalene til visepresident Mike Pence. Pence, som var avhengig av informasjon fra Flynn, sa til å begynne med at sikkerhetsrådgiveren ikke hadde diskutert Russland-sanksjoner med ambassadøren. Flynn sa senere at temaet likevel kunne ha vært snakket om.

Trump har utnevnt den tidligere generalløytnanten Keith Kellogg til fungerende sikkerhetsrådgiver. Kellogg har tidligere blitt utnevnt til sikkerhetsrådets stabssjef og var en del av Trumps rådgivere gjennom valgkampen. Han var med og ledet USAs okkupasjon av Irak i den senere sterkt kritiserte første perioden etter invasjonen i 2003.

Flynns avgang kommer mindre enn én måned etter at Trump-administrasjonen tok over styringen. Flynn var en lojal Trump-supporter gjennom hele valgkampen, men hans tilknytning til Russland skapte bekymring hos flere.

Samtaler

Mandag kom det fram at Det hvite hus lenge skal ha visst at Flynn ikke har fortalt alt om samtalene med Russlands ambassadør. Han beskyldes for å ha diskutert sanksjonene mot Russland med den russiske ambassadøren i Washington 29. desember i fjor, samme dag som president Barack Obama innførte dem. Dette var før Donald Trump utnevnte Flynn til nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Sent mandag sa to anonyme kilder som kjente situasjonen, til nyhetsbyrået AP at justisdepartementet advarte Trump-administrasjonen om at de offentlige uttalelsene fra Det hvite hus om Flynns kontakter ikke samsvarte med hva som egentlig fant sted. Ifølge en av kildene var departementet bekymret for at Flynn kunne være sårbare for eventuell russisk utpressing.

Evaluerte situasjonen

En kilde i Trump-administrasjonen sa Det hvite hus har vært klar over advarselen i flere uker, men ville ikke si om presidenten hadde blitt informert.

Presidentens talsmann, Sean Spicer, sa mandag kveld at Trump "evaluerte situasjonen" og indikerte at Trump var i dialog med blant andre visepresident Mike Pence om det han mener er det viktigste temaet – landets sikkerhet.

Flynn skal mandag ha bedt Pence om unnskyldning for striden rundt samtalene med Russlands ambassadør, ifølge en ikke navngitt kilde i Trump-administrasjonen.