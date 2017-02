Angrep flodhest med metallstenger, kniver og steiner

Saken oppdateres.

Flodhesten Gustavito døde søndag etter å ha blitt utsatt for omfattende vold. Dyreparkens direktør sier dyret hadde blåmerker og stikksår etter at det skal ha blitt angrepet med metallstenger, kniver og steiner.

Drapet på flodhesten har gått hardt inn på en befolkning der nyheter om vold og drap mennesker imellom er blitt dagligdagse hendelser.

– Her er vi vant til å se de døde hver dag. De dreper oss som fluer, men dette overgår alt. De har drept et dyr som ikke gjorde annet enn å underholde oss, sier Martin Castillo, som er selger på gaten i den historiske delen av hovedstaden San Salvador.

Mange har brukt sosiale medier til å uttrykke sorg over mishandlingen av Gustavito, og noen har lagt blomster ved porten til dyrehagen.

Flodhesten ble angrepet sent tirsdag, men dyrepasserne oppdaget skadene først torsdag fordi Gustavito ikke hadde forlatt bassenget sitt. Han døde av skadene sent søndag. Justisministeren sier det er satt i gang etterforskning.

El Salvador er ett av de mest voldsherjede landene i verden. I fjor var det 5.278 drap i landet – i snitt 14 drap per dag. Mektige gjenger for skylden for brorparten av drapene.