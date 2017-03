Feil mann navngitt etter angrepet

Saken oppdateres.

Både britiske Channel 4 og avisen The Independent navnga den radikale islamisten Abu Izzadeen som gjerningsmannen bak angrepet i London.

Innrømmet feil

Etter først å ha navngitt Izzadeen, innrømmet Channel 4-journalisten Simon Israel på direkten at kanalen ikke var sikker på at han virkelig var gjerningsmannen. Senere skrev Israel på Twitter at han gjorde en feil og at Izzadeen er i fengsel.

The Independent skrev først at Izzadeen har blitt «navngitt i rapporter» som gjerningsmannen som kjørte en bil inn i folkemengden ved parlamentet. Avisen har nå slettet artikkelen.

Fengslet

Izzadeen er en kjent radikal islamist i Storbritannia. Han har tidligere hyllet terrorangrepet i London i 2005, da 56 mennesker ble drept. Han skal ha blitt radikalisert av predikanten Abu Hamza al-Masri i Finsbury Park-moskeen på 1990-tallet.

Izzadeen har blitt fengslet flere ganger for støtte til og finansiering av terroraksjoner. Kort tid etter angrepet i London begynte det å gå rykter på sosiale medier om at han var gjerningsmannen.

Etter at Channel 4 gikk ut med navnet, rykket Izzadeens advokat ut og sa at klienten hans fremdeles sitter inne. Feilen er likevel gjengitt av en rekke medier og blogger over hele verden.

