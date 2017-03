Storbritannia i sorg etter angrepet i London

* Flere personer ble innbrakt i en politiaksjon i Birmingham natt til torsdag. BBC melder at bilen som ble brukt i angrepet i London, kan ha blitt leid på stedet hvor politiet aksjonerte.

* Politiet etterforsker hendelsen som en terrorhandling. Alt tyder på at angrepet ble gjennomført av gjerningsmannen alene.

* En mann kjørte onsdag ettermiddag ned en rekke fotgjengere på Westminster Bridge før han krasjet i et gjerde ved Parlamentet. Han forsøkte deretter å komme seg inn i parlamentsbygningen.

Saken oppdateres.

Den antatte gjerningsmannen er selv blant de drepte, og politiet mener de vet hvem han er.

Natt til torsdag pågikk en politiaksjon i Birmingham , hvor flere personer ble innbrakt. Bilen som ble brukt i London-angrepet, kan ha blitt leid på stedet hvor politiet aksjonerte, melder BBC.

Britiske medier er sterkt preget av angrepet. "Terror i Westminster" er slått opp på forsiden av britiske The Guardians papirutgave. Under har avisen et bilde av parlamentsmedlemmet Tobias Ellwood som utfører førstehjelp på politimannen som ble knivdrept.

The Sun bruker bildet av gjerningsmannen som ligger livløs på en båre etter å ha blitt skutt av politiet. "Galningen som stakk Storbritannia i hjertet", står det i bildeteksten.

Følg vår direktedekning.

Trolig islamistisk terror

Britisk politi mistenker at gjerningsmannen var inspirert av internasjonal islamistisk terrorisme.

– Vi mener vi k jenner identiteten hans , sa London-politiets antiterror-topp Mark Rowley onsdag.

– Islamistisk-relatert terror er vår mistanke, forklarte han som bakgrunn for angrepet.

Gjerningsmannen kjørte ned en rekke fotgjengere på Westminster Bridge på vei mot Parlamentet onsdag. Like etter kolliderte han med et gjerde og prøvde så å komme seg inn i parlamentsbygningen. Da han ble forsøkt stoppet ved inngangen, knivstakk han en polititjenestemann.

Politimannen Keith Palmer (48) døde senere av skadene.

LES OGSÅ: - London har vært gjennom så mange slike ting før

– Står samlet

Storbritannias statsminister Theresa May holdt onsdag kveld krisemøte om angrepet. Hun beskrev det som et forkastelig angrep på Storbritannias demokratiske verdier.

– Vi står samlet, vi skal aldri gi etter for terror, og vi skal aldri tillate at hat og ondskap splitter oss, sa May.

Politiske ledere også i en rekke andre land fordømmer angrepet i London. USAs president Donald Trump skrev på Twitter: « Jeg snakket med statsminister Theresa May for å kondolere etter terrorangrepet i London. Hun er sterk og har det bra».

Tysklands statsminister Angela Merkel sier de "står støtt og bestemt sammen med Storbritannia i kampen mot all type terror". Også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg framhever samholdet mellom nære allierte.

–Jeg fordømmer angrepet vi har sett i London og kondolerer til alle som har mistet sine kjære. Alle NATOs allierte står sammen i kampen mot terror, sier NATO-sjefen.