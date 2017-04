Brende fordømmer gassangrep som "bestialsk" 

Saken oppdateres.

– Det er bestialsk. Det er helt forferdelig, sier Brende til NTB etter et møte med EUs utenrikssjef Federica Mogherini i Brussel tirsdag kveld.

Han understreker at det ennå ikke er mulig å slå fast hvem som sto bak angrepet tirsdag morgen. Ifølge FNs opplysninger skal ha vært et angrep fra lufta med kjemiske våpen. Angrepet skjedde i Khan Sheikhun i provinsen Idlib i Syria. Eksilgruppen SOHR melder at minst 58 mennesker ble drept.

Brende understreker at bruk av kjemiske våpen er i strid med folkeretten.

– De som står bak angrepet, må holdes ansvarlige, sier han.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) skal nå granske hendelsen. Brende sier at Norge vil avvente denne granskingen.

– Det som er helt ubestridelig, er at Syrias president Bashar al-Assad har brukt kjemiske våpen mot sitt folk tidligere. Det vet vi, det har vi fordømt, og det er han ansvarlig for, påpeker han.