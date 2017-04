Chris (41) ble drept i Stockholm

Saken oppdateres.

Faren til Bevington, John Bevington, sier via britisk UD at familien er knust.

- En fantastisk ektemann, sønn, far, bror og nær venn av mange. Familien ber om absolutt ro til å sørge i denne ytterst vanskelige tiden, uttaler familien ifølge The Telegraph .

Gift familiefar

Bevingtons familie bekreftet sønnens død to dager etter terrorangrepet i den svenske hovedstaden.

- Vi er alle knust over det dypt tragiske dødsfallet til vår talentfulle og omsorgsfulle sønn Chris, uttalte Bevingstons far John via britisk UD.

Chris Bevington, som var gift og hadde en fire år gammel sønn, bodde i Stockholm - der han arbeidet for musikkstrømmetjenesten Spotify.

Britisk UD sier de støtter Bevingtons familie både i Stockholm og Storbritannia.

- Våre tanker går til familien og de som er berørt i denne forferdelige tiden. Vi skal stå skulder ved skulder med Sverige når de håndterer denne tragedien, sier britisk UD ifølge The Telegraph .

Elleve-åring drept

På politiets pressekonferans søndag formiddag kom det fram at det var to svenske statsborgere, en britisk og en belgisk som ble drept under terroranslaget i Stockholm fredag ettermiddag. Ofrenes pårørende og de respektive lands ambassader er varslet.

Lørdag ble det kjent at en elleve år gammel svensk jente var blant ofrene da en kapret lastebil braste inn i Drottninggatan i Stockholm fredag ettermiddag. Hun var på vei hjem fra skolen da hun ble påkjørt og drept.

Belgias utenriksminister Didier Reynders opplyser på Twitter at et av ofrene i Stockholm var en belgisk kvinne.