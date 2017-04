Terrorsiktet skulle utvises fra Sverige

Saken oppdateres.

Den 39 år gamle usbekiske mannen ble pågrepet i Märsta seks timer etter dramaet i sentrum av Stockholm fredag.

Svensk politi opplyser at de blir stadig sikrere på at det var han som kapret lastebilen og braste inn i en folksom gågate fredag ettermiddag.

Avslag på søknad om opphold

Under en pressekonferanse søndag formiddag fortalte politiet at 39-åringen i 2014 søkte om oppholdstillatelse i Sverige, men fikk avslag på denne i juni 2016. Migrasjonsverket besluttet å utvise mannen, og i desember 2016 fikk mannen en frist på fire uker til å forlate landet frivillig. Da han fortsatt ikke hadde forlatt landet i februar i år, ble han etterlyst.

Politiet bekreftet også at den mistenkte 39-åringen tidligere har uttrykt sympati for ekstreme organisasjoner, blant annet IS.

Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) ble tipset om mannen i 2016, men koblet ham ikke til ekstreme miljøer og fant ikke grunn til å gå videre med tipset.

Ytterligere person mistenkt

Ytterligere en person har fått status som mistenkt etter angrepet i Stockholm fredag, melder Expressen.

Vedkommende er tildelt offentlig forsvarer, melder den svenske avisa .

Identiteten til den mistenkte er ikke kjent, ei heller hvilken tilknytning vedkommende har til den 39 år gamle usbekiske mannen som er pågrepet, mistenkt for å ha kapret og kjørt lastebilen som tok livet av fire mennesker i sentrum av Stockholm fredag.

Expressen viser til rettsdokumenter som sier vedkommende ble pågrepet klokken 09.45 søndag morgen.

Ifølge Aftonbladet er personen mistenkt for forbrytelser mot rikets sikkerhet.

Politiet ønsket ikke å kommentere disse opplysningene under søndagens pressekonferanse, men bekreftet at jakten på mulige hjelpere fortsetter.

500 avhør

Ifølge politiet er mistanken mot mannen styrket, og etterforskningsarbeidet går bra. Politiet opplyste at det ikke er noe som konkret taler for ytterligere attentat.

Politiet er fortsatt usikre på om mannen handlet alene, eller om flere hadde kjennskap eller medvirket til fredagens angrep.

Under søndagens pressekonferanse ble det opplyst at over 500 personer er avhørt siden fredag. Ifølge politiet er «knappe fem» personer i varetekt, men ikke alle er mistenkt for å ha gjort noe straffbart.

De drepte identifisert

På pressekonferansen kom det også fram at det var to svenske statsborgere, en britisk og en belgisk som ble drept under terroranslaget i Stockholm fredag ettermiddag. Ofrenes pårørende og de respektive lands ambassader er varslet.

Lørdag ble det kjent at en elleve år gammel svensk jente var blant ofrene da en kapret lastebil braste inn i Drottninggatan i Stockholm fredag ettermiddag. Hun var på vei hjem fra skolen da hun ble påkjørt og drept.

Belgias utenriksminister Didier Reynders opplyser på Twitter at et av ofrene i Stockholm var en belgisk kvinne.

