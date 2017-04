Så mye koster egentlig harryturen

Saken oppdateres.

Mange trøndere valfarter over svenskegrensa for å handle billig snus, brus, røyk og rødvin i påska. Og mange av varene er mye billigere på den andre siden.

Men hvor mye kan man spare? Og hvor mye står man igjen med når man trekker fra alle kostnadene med kjøreturen?

Adresseavisen har satt sammen en handlekurv med billige varer i Sverige, og sett på hva tilsvarende eller lignende varer koster i Trondheim. Så har vi regnet ut hva det kan koste å kjøre privatbil til Sverige for å handle.

Og til slutt presenterer vi fasit på regnestykket: Besparelse i Sverige - minus transportkostnad.

Harryhandlelisten

Ifølge en oversikt fra smartepenger.no er tobakk og alkohol de varegruppene hvor det er mest å spare på å handle i Sverige . Ifølge oversikten er varegruppen «matvarer» 40 prosent billigere i Sverige enn i Norge.

Adresseavisen har gått på jakt etter lave priser på typiske harryvarer blant annet i tilbudsannonser fra butikkene på Storlien og på nettsiden systembolaget.se. Så har vi sjekket priser på tilsvarende eller lignende produkter her hjemme. Tilslutt regnet vi om svenske kroner til norske med kursen 100 SEK = 95,16 NOK.

Ps! Mengden for tobakk og alkohol er regnet ut ifra kvotene for to personer.

Vår handleliste viser en mulig besparelse på totalt 1396,30 kroner dersom man handler varene i Sverige, sammenlignet med i Norge. Besparelsene kommer i all hovedsak på alkoholen og tobakken. Verd å merke seg er at vi fant spareribs billigere på Rema 1000 enn i annonsen fra Coop Extra, vel og merke etter at «Æ»-rabatten fra Rema er trukket fra.

Men det er altså før kostnadene til selve turen er regnet inn.

Tur/retur Harryland

Vi har også regnet sammen noen av kostnadene man kan komme utfor dersom man skal kjøre privatbil til Sverige. Vi har regnet sammen kostnadene både for en tur til Storlien og for en tur til Åre.

I regnestykket har vi tatt med utgifter til bompenger og bensin og dessuten pølse og kaffe for to personer på bensinstasjonen i Hegra.

Vi har ikke regnet inn andre kostnader i forbindelse med bilhold, som for eksempel avskrivning, vedlikehold, forbruk av vindusspylevæske, eller bilforsikring.

Storlien

Distanse fra Trondheim sentrum: 106 kilometer

Kostnader tur/retur:

Bompenger: 128,00 kr (Full pris)

Drivstoff: 233,28 kr (21,2 mil x 0,74 liter/mil x 14,87 kr/liter)

Pølse+kaffe: 108,00 kr (To pølser med brød og to kaffe)

Totalt: 469,28 kr

Åre

Distanse fra Trondheim sentrum: 165 kilometer

Kostnader tur/retur:

Bompenger: 128,00 kr (Full pris)

Drivstoff: 363,13 kr (33 mil x 0,74 liter/mil x 14,87 kr/liter)

Pølse+kaffe: 108,00 kr (To pølser med brød og to kaffe)

Totalt: 599,13 kr

Fasit

Adresseavisens regnestykke viser at selv etter at man trekker fra kostnader til transport så kan det være penger å spare på å ta en harrytur.

Reiser man til Storlien er besparelsen etter at transportkostnader er trukket ifra 952,71 kroner, og reiser man til Åre blir besparelsen noe mindre, 822,86 kroner.

Men, dersom man dropper alkohol og tobakk ser regnestykket helt annerledes ut. Da kommer man ut i minus på begge destinasjonene. 338,28 kroner i minus til Storlien og 468,13 kroner i minus til Åre.

Verd å huske er imidlertid at butikker på grensen tilbyr gratis busstransport fra Trondheim til og fra Storlien. Med gratis transport er handlekurven vår igjen billigst i Sverige selv uten alkohol og tobakk. Dersom man tar gratisbussen er man imidlertid gjerne bundet til å handle på en bestemt butikk, og prisene i vår undersøkelse er hentet på ulike butikker.

- Ikke noe jeg vil kalle lønnsomt

Privatøkonom i Sparebank 1 SMN, Endre Jo Reite, mener mange ikke har et bevist forhold til kostnadene med selve turen når de reiser på harrytur.

- Jeg tror ikke folk regner på dette, jeg tror mange ser på det som en tur som de koser seg litt ekstra med, sier Reite.

Privatøkonomen understreker at det gjerne tar mye tid å reise på handletur til Sverige, og at dette også har en kostnad.

- Det å bruke 4-5 timer på en handletur har ikke en kostnad på null, fremholder han.

Endre Jo Reite har selv tidligere regnet på besparelsene knytta til svenskehandel, og kommet til en mulig besparelse på rundt 700 kroner når man handler for beløpsgrensa på 3000 kroner, dersom man er en person i bilen. Vel og merke er dette før man har regnet inn transportkostnaden.

Han kommenterer resultatet i Adresseavisens regnestykke slik.

- Dette viser at det kan være noen hundrelapper å spare per person dersom man er flere i bilen. Men hvis man ikke samtidig har en hyggelig tur, er ikke dette noe jeg som økonom vil kalle lønnsomt.

Privatøkonomen mener imidlertid det kan være penger å spare på en harrytur dersom man benytter seg av gratisbussene.

- Man sparer penger hvis transportkostnaden er null, men man vil likevel ikke ha noe høy timesbetaling for turen, sier Endre Jo Reite.

