Facebook gjennomgår rutinene etter drapssak

Saken oppdateres.

Mandag ble det utlovet en dusør på 50.000 dollar for opplysninger som kan føre til at 37 år gamle Steve Stephens blir pågrepet. Han jaktes nå av politi i flere delstater i USA for drapet på en 74 år gammel mann i Cleveland i Ohio søndag.

Facebook har fått kritikk etter at videoen hvor Stephens skyter og dreper mannen lå fritt ute i to til tre timer søndag. I et blogginnlegg innrømmer selskapets visepresident for global virksomhet Justin Osofsky at det tok for lang tid før videoen og profilen til drapsmannen ble slettet.

–Vi vet at vi må prestere bedre, skriver Osofsky.

Ser på rutinene

Drapsvideoen fra Cleveland føyer seg inn i en rekke av Facebook-videoer som har vakt reaksjoner, deriblant en video av en angivelig gjengvoldtekt av en 15 år gammel jente, to dødelige skyteepisoder og kidnapping og tortur av en 18 år gammel funksjonshemmet mann.

–Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, skriver Facebook-direktøren.

Osofsky hevder at selskapet fikk sin første melding om videoen som viser drapet over en time og 45 minutter etter at den ble publisert.

–Bevæpnet og farlig

Søket etter Steve Stephens er blitt utvidet til å gjelde store deler av nordøstlige USA. I tillegg til Ohio letes det i fem nabodelstater. Politiet tror han kan ha kjørt langt.

– Denne mannen er bevæpnet og farlig, og på dette tidspunktet kan han være mange steder, sa Stephen Anthony ved FBIs Cleveland-kontor på en pressekonferanse mandag.

– Vi vet ikke hvor han er. Alt annet akkurat nå er ren spekulasjon, opplyste politisjef i Cleveland, Calvin Williams. Williams sa videre at politiet tidligere i etterforskningen har vært i kontakt med 37-åringen, og at de da forsøkte å overtale ham til å overgi seg.

Ikke direktesendt

Politiet meldte først at selve drapshandlingen ble direktesendt på Facebook, noe selskapet har benektet. I en pressemelding skriver selskapet at den mistenkte 37-åringen la ut en video av drapet søndag, men at den ble lastet opp i etterkant.

Mannen skal også ha sendt direktevideo i løpet av dagen, men ikke under drapet. I en av videoene hevder Stephens at han også har drept flere andre personer. Så langt er det ingenting som tyder på at det er hold i påstandene.

Den drepte i det som ser ut til å være en tilfeldig voldsepisode, var en 74 år gammel mann. Han ble skutt i det han var ute og samlet inn tomgods.