Politikilder: 39-åring bak Paris-skyting dømt for politivold

Saken oppdateres.

Politiet mener at det var en 39 år gammel mann fra en forstad øst for Paris som skjøt og drepte en politimann med et automatvåpen på paradegaten Champs-Élysées torsdag kveld. Ytterligere to personer ble såret. Mannen ble skutt og drept av politiet, angivelig da han prøvde å stikke fra åstedet.

Politikilder opplyser til nyhetsbyrået AFP at 39-åringen ble arrestert i februar mistenkt for å ha planlagt drap på politifolk, men at han ble løslatt i mangel på gode nok bevis.

I 2005 ble mannen ifølge kildene dømt for tre drapsforsøk, hvorav to var rettet mot politifolk. Punktene i dommen strakte seg tilbake i 2001 da han bevæpnet med en pistol kjørte en stjålet bil som krasjet inn i en annen bil.

Mannen rømte til fots, men sjåføren av den andre bilen og passasjeren – en politilærling – tok ham igjen. Han skjøt to skudd mot dem og begge ble alvorlig skadd.

To dager senere påførte han alvorlige skader på en betjent som tok ham ut av cellen. Han fikk tak i tjenestevåpenet og avfyrte flere skudd.

Torsdag kveld og natt til fredag pågikk det en politiaksjon ved en bolig som knyttes til gjerningsmannen øst i Paris.