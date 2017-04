- Får gjennom få lover, men setter rekord i presidentordrer

Saken oppdateres.

Etter hundre dager i Det hvite hus gjøres det ofte opp status for nye amerikanske presidenter. Minerva-skribent Snoen svarer slik på spørsmålet om hva Trump har fått til så langt:

- Det er ærlig talt ikke så mye.

Det er ikke er så uvanlig for en fersk president, legger han til, men Snoen mener likevel at Trump har mindre å vise til enn mange av sine forgjengere etter den første perioden.

– Hvis en teller opp antall lover som er vedtatt, ligger han dårlig an. Det henger sammen med at han ligger dårlig an med å fylle opp administrasjonen med folk, sier forfatteren og journalisten, som påpeker at mangelen på folk i lederstillinger i byråkratiet gjør det politiske håndverket vanskeligere.

Eneste triumf

Til gjengjeld har Trump satt rekord i utstedelse av antall presidentordre («executive orders»). Dette er beslutninger som ikke trenger støtte fra Kongressen.

– De første hundre dagene har vi sett en administrasjon som sliter med uvanlig mange begynnerproblemer, sier seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier.

- Vi fryktet at Trump skulle bli et problem for maktfordelingen, men den har fungert som den skal. Vi ser en president som er blitt fanget av det politiske systemet, og han er nok selv ganske frustrert, sier han til Dagens Næringsliv.

Avisen holder fram godkjenningen av Neil Gorsuch som ny høyesterettsdommer som «den største og omtrent eneste» politiske triumfen for Trump så langt.

Helse, skatt og muren

Trump hadde ambisjoner om å få på plass en ny helsereform som skulle erstatte det såkalte Obamacare, men den har sporet av, påpeker Snoen. Innreiseforbudet for folk fra utvalgte land, har blitt stanset av domstolene. Et nytt, moderert forslag er nå lagt fram.

Det er varslet at Trump vil legge fram et forslag til skattereform onsdag. Men de store endringene han ønsker, å senke bedriftsbeskatningen, tror ikke Snoen han vil få til. Det vil møte motbør hos sterke interessegrupper. Løftet om å bygge en mur mot Mexico blir vanskelig å oppfylle fordi det er dyrt, og Snoen tror planene blir betydelig nedskalert.

Angrep i Syria

Den største overraskelsene fra Trump-administrasjonen så langt, er ordren om å angripe en syrisk flybase, mener Snoen. Foranledningen var gassangrepet mot sivile i Idlib-provinsen, men det hele gjorde forholdet til Russland verre.

- Trump handler ofte spontant basert på det han ser på Fox News. Han fikk de døde barna midt i fleisen. Så bombet han. Det er i samsvar med slik han opererer, men stikk i strid med alt han har sagt før, sier Snoen.