19-åring hevder seg utsatt for tortur på koranskole i Somalia

Ble stemplet som flopp. Her sikrer han ligagullet for Chelsea

Ble stemplet som flopp. Her sikrer han ligagullet for Chelsea

Saken oppdateres.

19 år gamle Jasmin Osman gikk på skolen i Hargeisa i Somaliland, nord i Somalia, fra juli i 2017 til februar i år, da hun klarte å rømme over muren på skolen, ifølge NRK . Hun forteller at hun ble utsatt for gjentatte slag, ble innesperret og brennmerket med en glødende pinne. Hun kommer også med beskyldninger mot den norske kvinnen som er pågrepet.

Bundet med kjetting og lås

– Hun som drev skolen, hadde kjetting med lås som hun brukte til å binde beina mine sammen med, sier 19 åringen.

Osman har også vært vitne til at medelever ble mishandlet.

– Jeg så en jente som avviste islam. Hun ble holdt i et rom i om lag en måned, med armene lenket sammen til beina. Når vi var lenket, måtte vi tisse på oss, fordi vi ikke kunne gå på do, forteller hun.

Avviser beskyldningene

Den pågrepne kvinnen sier i en uttalelse til NRK at skolen ikke tilhører henne, men hennes mann, og at hun ikke har noe med skolen å gjøre. To norske jenter skal også ha vært elever ved skolen, men det er foreløpig uklart om de har blitt utsatt for mishandling.

Ektemannen til den arresterte kvinnen i 50-årene skriver i en SMS til NRK at han er eier av skolen, og at beskyldningene mot hans kone ikke er riktige. Han avviser at hun har noe med skolen å gjøre og skriver at ingen har blitt fysisk slått på skolen. Mannen sier videre at beskyldningene fra Jasmin Osman er fabrikkerte.

- Svært kritikkvverdige forhold

Norges ambassadør i Kenya, Victor Rønneberg, sier til NRK at det åpenbart ikke har vært forsvarlig drift av skolen:

– Forholdene var slik vi har fått opplyst svært kritikkverdige, og somaliske myndigheter selv har gått ut og sagt at jentene ble utsatt for vold og overgrep.

En representant for britiske myndigheter sier til NRK at flesteparten av jentene som gikk på skolen er blitt utsatt for tortur.