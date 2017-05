Denne saken kan du lese sammen med barna dine

Intet er hellig for terrorister

Åtteåring blant ofrene for Manchester-terror

Denne saken er hentet fra Aftenposten Junior .

– Hva har skjedd?

Mange tusen mennesker var på konsert med den amerikanske popartisten Ariana Grande i byen Manchester i England. Akkurat da konserten var over, eksploderte en bombe utenfor rommet der konserten var.

Ariana Grande er en av verdens største popstjerner. Hun begynte karrieren som skuespiller i flere Disney-serier. Mange barn og unge var på konserten. Derfor har dette angrepet gått ekstra sterkt inn på barn og unge.

Hva skjedde? Dette vet vi om eksplosjonen

Fikk trøst og hjelp

– Ble mange skadet?

Minst 22 mennesker er døde. Over 50 mennesker er på sykehuset fordi de er skadet, skriver nyhetsbyrået NTB. Flere hadde reist langt for å dra på konserten, og mange av dem fikk hjelp og trøst av mennesker som bodde i nærheten av konsertarenaen.

Etter at hendelsen skjedde, åpnet hotellene i nærheten opp slik at alle som ville kunne komme dit. Og taxisjåfører dro på jobb for å kjøre mennesker hjem gratis.

– Hvem var det som gjorde det?

Det var en mann som hadde festet en bombe til kroppen sin, som gjorde det. Han døde da bomben eksploderte. Politiet jobber nå for å finne ut hvorfor han gjorde det. Terroristgruppen IS sa tirsdag at de står bak angrepet, politiet jobber med å finne ut om dette stemmer.

Vet ikke hvorfor

– Hvorfor skjedde angrepet på konserten til Ariana Grande?

- Vi vet foreløpig ikke hvorfor mannen gjorde det. Vi vet heller ikke om han kommer fra Manchester eller om han reiste dit for å gjøre terror, sier den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp til Aftenposten Junior.

Hadde han som gjorde det, vært på konserten?

Det vet vi foreløpig ikke. Men eksplosjonen skjedde rett utenfor der konserten var, så trolig har han ikke vært på konserten.

– Hvordan går det med Ariana Grande nå?

Ariana Grande ble ikke skadet av eksplosjonen. På Twitter skriver artisten at hun er «veldig, veldig lei seg» for det som skjedde. «Jeg har ikke ord», skriver hun.

Mange andre artister som Taylor Swift, Selena Gomez og Bruno Mars har skrevet på sosiale medier at de føler med Grande og tenker på henne. Den amerikanske popartisten Katy Perry skriver: «Mitt hjerte er knust for familiene. Mitt hjerte er knust for Ariana. Mitt hjerte er knust for tilstanden til denne verden.»

Politiet passer på

– Kommer politiet i Norge til å passe ekstra godt på oss nå?

– Terror er skremmende, men norske barn trenger ikke å være redde. Norge er et trygt land å bo i, og politiet gjør alt de kan for å hindre at terror skal skje i Norge, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST (Politiets Sikkerhetstjeneste) til Aftenposten Junior.

– Trenger jeg å være redd?

– Nei! Det kan skje terror i Norge, men du trenger ikke å være redd for det. Vi bor i et av verdens tryggeste land. Terror er heldigvis ikke så vanlig som det man kan få inntrykk av når man ser på TV, sier terrorforsker Thomas Hegghammer til Aftenposten Junior.

Solberg: Skal tørre å gå på konserter

Norges statsminister Erna Solberg oppfordret tirsdag alle til å tørre å gå på konserter og festivaler som de har gledet seg til i sommer.

Hun har tidligere vært på mange store konserter sammen med sine egne barn. Det vil hun fortsette med.

– Det er god kontroll inn i Norge, sier hun til NTB.