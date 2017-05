- Trump trekker USA ut av Parisavtalen

Saken oppdateres.

To kilder med direkte kjennskap til Trumps beslutning opplyser til Axios at han trekker USA ut av Parisavtalen.

Miljødirektoratet EPAs sjef Scott Pruitt leder et utvalg som skal utarbeide detaljer om hvordan USA skal trekke seg fra avtalen, ifølge kildene. Et alternativ som de nå vil vurdere, er om hvorvidt USA skal trekke seg fullt ut av avtalen, en formell prosess som kan ta opptil tre år.

Det foreligger så langt ingen bekreftede opplysninger om beslutningen. Trump har ikke uttalt seg ennå, men han har på forhånd varslet at en beslutning blir tatt denne uken.

Hvis det som Axios nå melder er korrekt, betyr det at Trump trosser et stort flertall i USAs befolkning, flere nære medarbeidere, og store deler av resten av verden. Samtidig betyr det at han er i ferd med å oppfylle et av sine valgløfter. Før Trump ble president, lovet han å «kansellere» Parisavtalen.