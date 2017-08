En omkom og flere ble skadd da en bil traff demonstranter i Virginia

By i Virginia erklærer unntakstilstand under høyrenasjonalistiske demonstrasjoner

Saken oppdateres.

Borgermesteren i Charlottesville skrev tidligere lørdag på Twitter at han med knust hjerte måtte kunngjøre at et menneskeliv hadde gått tapt under de voldelige sammenstøtene i universitetsbyen 187 kilometer sørvest for Washington.

Delstatens guvernør hadde allerede erklært unntakstilstand da bilen traff demonstranter i byen. En talsperson for delstaten Virginia sier mannen som førte bilen er pågrepet.

Flere personer var vitne til hendelser, og dermed foreligger det også flere ulike beskrivelser av det som skjedde. 22-årige Matt Korbon, som studerer ved Universitetet i Virginia, sier motdemonstranter marsjerte fredelig langs en gate i byen da man plutselig kunne høre «en voldsom bremselyd».

Deretter beskriver han en sølvfarget sedan som dundrer inn i an annen bil i høy fart, før den rygget opp og pløyde gjennom «et hav av folk».

Voldelige sammenstøt

Hundrevis av personer har samlet seg i universitetsbyen enten for å marsjere i eller demonstrere mot en «Unite the Right»-samling den høyrenasjonalistiske bloggeren Jason Kessler har invitert til i Charlottesville.

Kaoset kokte raskt over i det som antas å være den største gruppen hvite nasjonalister som har samlet seg på over et tiår. Såkalte «alt right»-aktivister, Ku Klux Klan-sympatisører og nynazister har havnet i flere voldelige sammenstøt med motdemonstranter som har dratt til Charlottesville for å kjempe mot den kontroversielle samlingen.

Det meldes blant annet at folk kommer med grove tilrop til hverandre, slår, kaster flasker, og i enkelte tilfeller sprayer med pepperspray.

Trump fordømmer

De hvite nasjonalistene har samlet seg i byen for å demonstrere mot at Charlottesville har besluttet å fjerne statuen av sørstatsgeneral Robert E. Lee fra en park i byen.

Allerede fredag startet turbulensene, da de hvite nasjonalistene gikk i fakkeltog gjennom områdene til Universitetet i Virginia. Det eskalerte raskt til vold i løpet av natten. Minst åtte er skadd og minst en person er pågrepet etter sammenstøt lørdag morgen.

USAs president Donald Trump tar Twitter i bruk for å fordømme volden i Virginia.

–Vi fordømmer på aller sterkeste denne volden. Det finnes ingen plass for dette i USA, sier han under sin sikkerhetsbrief fra Bedminster i New Jersey.