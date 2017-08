Terje fra Ytterøy forbereder seg på den verste orkanen Texas har sett på ett tiår

«Terroren mot jøder i Norge under krigen skjedde først og verst i Trondheim»

Saken oppdateres.

Harvey ventes å bli den kraftigste orkanen som treffer USA på tolv år. Orkanen treffer kysten av USA natt til lørdag, norsk tid.

- Foreløpig merker vi kun noen regnbyger og litt vind, og vi kommer ikke til å være de som blir rammet med en gang. Men det er ventet at stormen kommer til å snu og havne rett over oss i løpet av tidlig neste uke, sier Terje Odden, som bor i Houston, til Adresseavisen.

Det er meldt enorme mengder regn når orkanen treffer.

- De sier det skal komme rundt 75 centimeter, og fordelt over et stort område blir det jo det veldig mange liter. I tillegg er det veldig flatt her i Houston, sier Odden.

Hamstrer bensin og matvarer

Odden sier han har merket at innbyggerne i hjembyen gjør seg klare til storm.

- Det hamstres voldsomt med mat. Butikkene er tomme og folk står i kø for å få fylt bensin.

Selv lar ikke Odden seg stresse for mye.

- Som sindig trønder får jeg ikke helt den store panikken. Jeg har opplevd en del stormer her før.

Han sier den største faren blir å kjøre på veiene når stormen herjer.

- Det som har skjedd før er at folk feilberegner hvor dypt det er når de kjører uti og blir sittende fast. I 2001 hadde vi en lignende storm, da var det bilder av trailere der kun taket var synlig.

Kategori tre

Ifølge meteorologene er Harvey nå en kategori 3-orkan. Sist en så kraftig orkan traff USA, var Wilma i oktober 2005.

Orkanen Sandy nådde ikke kategori 3 da den rammet østkysten i 2012, men forårsaket likevel materielle skader for godt over 285 milliarder kroner.

Evakuerer titusenvis av mennesker

Texas-guvernør Greg Abbott ber president Donald Trump erklære orkanen som en stor katastrofe, noe som vil frigi flere økonomiske ressurser til redningsarbeidet.

Sju fylker på Texas' kyst har beordret evakuering av titusener av mennesker i lavtliggende områder. Fire av disse fylkene har beordret alle beboere til å evakuere og advarer alle som blir igjen om at de ikke er garantert redning.

Kan være livstruende

Det nasjonale orkansenteret advarer og sier orkanen kan være livstruende når den treffer land, og at uværet den bringer med seg, kan vare i flere dager.

Det ventes nedbørsmengder på opptil én meter så langt unna som Morgan City i Louisiana, over 640 kilometer unna der orkanen er ventet å treffe land. Meteorologene advarer mot flom og oversvømmelser.

Alle fly til og fra Corpus Christi er innstilt i påventet av orkanen, og president Donald Trump opplyser at han følger situasjonen nøye.

– Overvåker orkanen Harvey nøye og er her for å bistå, heter det i en Twitter-melding fra presidenten, som også opplyser at han har vært i kontakt med Texas-guvernør Greg Abbott og Louisiana-guvernør John Bel Edwards.