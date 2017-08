Dødstallet etter Harvey stiger

– Det finnes knapt den byen i Europa som er mer sofistikert enn Italias nest største by

Saken oppdateres.

Ti personer er bekreftet omkommet i Sørøst-Texas. Ytterligere 23 dødsfall er sannsynligvis Harvey-relaterte, opplyser myndighetene i Harris County der hardt rammede områder som Houston og Baytown ligger.

Tjenestemenn frykter dødstallet vil stige ytterligere etter hvert som flomvannet trekker seg tilbake i Houston og områdene rundt millionbyen som ble oversvømmet med rekordnedbør.

– Jeg frykter at flere vil bli funnet, sa sheriff Ed Gonzalez i fylket etter at seks familiemedlemmer – inkludert fire barn under 16 år – ble funnet døde onsdag i en bli som ble feid bort av flomvannet.

Av de 55 som er meldt savnet, hadde 38 kommet til rette onsdag ettermiddag.

Eksplosjonsfare

Ledelsen ved en kjemisk fabrikk utenfor Houston advarte onsdag om at de har en kritisk situasjon som følge av oversvømmelse og ikke kan hindre en mulig eksplosjon på stedet.

Som en forsiktighetsforanstaltning er det opprettet en sikkerhetssone på nærmere 3 kilometer rundt det kjemiske anlegget til det franske selskapet Arkema.

Fabrikkens administrerende direktør Rich Rowe uttaler at anlegget i byen Crosby nordøst for Houston er evakuert.

– Vi har mistet hovedenergikilden vår og to nødkraftkilder. Et resultat av dette er svikt i avkjøling av materialene på området, som dermed kan eksplodere og forårsake en kraftig brann, sier Howe.

Enorme nedbørsmengder

Fra lørdag til onsdag morgen har det falt opptil 132 centimeter nedbør i deler av kystområdet i Texas.

Det er opprettet 230 tilfluktsrom for å huse mer enn 30.000 mennesker. Ytterligere 1.800 er innkvartert i hoteller og lignende.

Mer enn 200.000 innbyggere har bedt om økonomisk bistand og mer enn 35 millioner dollar er allerede fordelt. Myndighetene anslår at så mange som 500.000 mennesker til slutt vil ha søkt om økonomisk hjelp.

Skadene er anslått til å beløpe seg til mellom 48 milliarder og 75 milliarder dollar, noe som plasserer Harvey blant de fem mest kostbare stormene i amerikansk historie.