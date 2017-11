Ett år etter valget: Bare 37 prosent mener Trump gjør en god jobb

Dette tenker Nils Arne Eggen om at Bruttern åpner for å bli trener i utlandet

Nå er det så dårlig stemning blant sykepleierne at det bruser i trærne ved St. Olav

To måneder etter ulykken sliter Didrik Tønseth fortsatt med hodepine: – Det er frustrerende

Den russiske gullvinneren utestengt fra OL på livstid: - Jeg ønsker ikke å be om unnskyldning

Nå kan du låne to bøker og en borhammer på biblioteket

Nå kan du låne to bøker og en borhammer på biblioteket

Saken oppdateres.

Onsdag er det ett år siden valgdagen i USA. Da satt han med øynene klistret til fjernsynsskjermen mens han så på det som han antok kunne bli Hillary Clintons seiersfest. Så oppdaget han sjokkerte ansikter i folkemengden blant Clinton-tilhengerne.

– Jeg tror han var klar over hvor uventet denne seieren var, sier Trumps mangeårige medarbeider Hope Hicks, som i dag er kommunikasjonssjef i Det hvite hus, til Politico.

Ved kjøkkenbordet i toppleiligheten i Trump-tårnet hadde klokken passert midnatt. Trump var utropt til president. Han ville ikke bruke talen som lå klar fra før og forsøkte i stedet å finne bedre formuleringer. Han begynte å redigere i talen, for hånd, og leste høyt med lav stemme mens en håndfull valgkampmedarbeidere sto rundt ham.

– Han ønsket å framføre en tale som kunne ta brodden ut av all spenning og konflikt, og, mens hele verden så på, vise at han var en leder for alle, sier Hicks.

– Det som kunne ha vært

– Til alle republikanere og demokrater og uavhengige i hele landet, det er på tide at vi står forent som ett folk. Tiden er inne, sa Trump i seierstalen som ble kringkastet verden rundt.

Dette var et glimt av et presidentskap som kunne ha vært, konstaterer nettstedet Politico.

Trump tilbrakte de første seks månedene med å få skikk på sine ansatte i Det hvite hus. Gjennom en turbulent tid fikk medarbeidere sparken, og nye kom til. Lojalitet var nøkkelordet.

Trump har fram til nå stått bak en rekke personangrep, han har bidratt til gnisninger, har fortsatt sine verbale angrep på Clinton og måttet forsvare sin legitimitet mens Russland-granskingen vokser.

Lav oppslutning

Den nye meningsmålingen som The Washington Post og ABC News presenterte tre dager før ettårsmarkeringen av valgseieren, viser at bare 37 prosent synes presidenten har gjort en god jobb. 59 prosent mener Trump har gjort en dårlig jobb.

Trump har dermed enda mindre støtte enn Bill Clinton hadde i 1993.

Den nye målingen kom mens Trump står overfor en rekke politiske og juridiske utfordringer. Den mest presserende saken er spesialrådgiver Robert Muellers Russland-gransking.

Russland-gransking

I forrige uke ble tre tidligere Trump-medarbeidere siktet. Mueller fortsetter arbeidet for å ferdigstille saken.

Trump har også måttet tåle nederlag i Kongressen, både når det gjelder Mexico-muren som han lovet å bygge, og når det gjelder å fjerne Obamacare.

I tiden som kommer, får Trump en ny sjanse når Kongressen skal utarbeide en ny skatteplan. Den må gå i middelklassens favør, krever Trump.

– Går i revers

– Trumps presidentskap kan se ut til å følge den vanlige presidentmodellen, men baklengs, sier Yuval Levin, redaktør i det konservative tidsskriftet National Affairs.

– Det vanlige mønsteret er at man er produktiv det første året som president, og deretter går det over i en jevn, nedadgående kurve med utmattelse, inkompetanse og skandale. Trumps første år ser ut som det åttende året hos de siste presidentene. Starten hans var trolig verre enn det slutten kommer til å bli, sier Levin.